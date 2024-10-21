Князь Альбер II и Шарль Леклерк на гала-церемонии закрытия «Фестиваля Звёздных шеф-поваров»

Князь Альбер II был в окружении государственных деятелей и кулинарных мастеров, среди которых находились государственный министр Дидье Гийом, шеф-повара Эммануэль Пилон, Янник Аллено, Доминик Лори и Марсель Равен. Также на мероприятии присутствовали генеральный директор SBM Стефан Валери, господин Луи Дюкруэ с супругой, автогонщик Шарль Леклерк и Александра Сен-Млё. Вечер был отмечен участием знаменитого шеф-повара Алена Дюкасса © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Гала-ужин состоялся 11 октября в легендарном зале «Ампир» Hôtel de Paris Monte-Carlo.

В 2024 году «Фестиваль Звёздных шеф-поваров», начавшийся 20 апреля, вновь следовал проверенной формуле успеха: выдающиеся шеф-повара международного уровня готовили ужины в четыре руки. Среди участников были шеф-повар Саймон Роган на кухне ресторана Louis XV-Alain Ducasse, Давид Тутен и— в Blue Bay, Йохан Конте —в Grill de l’Hôtel de Paris и Ричард Ли — в Pavyllon Monte-Carlo — одного из ресторанов Янника Аллено в Hôtel Hermitage.

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Ален Дюкасс © Monte-Carlo / Société des Bains de Mer

Доминик Лори © Monte-Carlo / Société des Bains de Mer

Эмманюэль Пилон © Monte-Carlo / Société des Bains de Mer

Янник Аллено © Monte-Carlo / Société des Bains de Mer

Марсель Равен © Monte-Carlo / Société des Bains de Mer

Ясунари Оказаки © Monte-Carlo / Société des Bains de Mer

Для завершения четвёртого по счёту фестиваля был организован гала-ужин, на котором присутствовали принц Альбер II, Луи Дюкруэ, Камилла Готлиб, гонщик «Формулы-1» Шарль Лёклер и многие другие почётные гости.

Вечер начался с приветственного слова генерального директора Monte-Carlo Société des Bains de Mer Стефана Валери, а ведущей церемонии выступила Софи Менут-Йованович, главный редактор журнала Cuisine & Vins de France.

150-летие винных погребов Hôtel de Paris

Этот вечер стал также праздником для любителей вин и кулинарных шедевров, приуроченным к 150-летию винных погребов Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo — одного из сокровищ Монако. Сомелье Monte-Carlo Société des Bains de Mer — Матиас Негро, Максим Пастор, Жерар Вейра и Франк Даматт — совместно с шеф-поварами подготовили уникальные гастрономические сочетания,

© Monte-Carlo / Société des Bains de Mer

Многочисленные звёзды на кулинарном небосклоне

136 гостей, представляющих элиту страны, наслаждались роскошным ужином, который включал шесть изысканных блюд от звёздных шеф-поваров Monte-Carlo Société des Bains de Mer. В меню были лангустины, морские гребешки, тюрбо, а также авторские закуски и блюда от шефа Дени Эритье.

© Monte-Carlo / Société des Bains de Mer

К каждому блюду сомелье предложили вина из погребов Hôtel de Paris, включая редкие экземпляры, такие как Château Doisy-Daëne Cru Classé 1855 года, Puligny-Montrachet 1er Cru ‘Clos de la Pucelle’ и Château Calon-Ségur Saint-Estèphe 3ème Grand Cru Classé.

© Monte-Carlo / Société des Bains de Mer

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