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Князь Альбер II и Шарль Леклерк на гала-церемонии закрытия «Фестиваля Звёздных шеф-поваров»

Автор: Agathe Chéreau
Опубликовано 21 октября 2024
князь-альбер-гала-фестиваль-звёздных-шеф-поваров
Князь Альбер II был в окружении государственных деятелей и кулинарных мастеров, среди которых находились государственный министр Дидье Гийом, шеф-повара Эммануэль Пилон, Янник Аллено, Доминик Лори и Марсель Равен. Также на мероприятии присутствовали генеральный директор SBM Стефан Валери, господин Луи Дюкруэ с супругой, автогонщик Шарль Леклерк и Александра Сен-Млё. Вечер был отмечен участием знаменитого шеф-повара Алена Дюкасса © Monte-Carlo Société des Bains de Mer
Автор: Agathe Chéreau
- 21 октября 2024

Гала-ужин состоялся 11 октября в легендарном зале «Ампир» Hôtel de Paris Monte-Carlo.

В 2024 году «Фестиваль Звёздных шеф-поваров», начавшийся 20 апреля, вновь следовал проверенной формуле успеха: выдающиеся шеф-повара международного уровня готовили ужины в четыре руки. Среди участников были шеф-повар Саймон Роган на кухне ресторана Louis XV-Alain Ducasse, Давид Тутен и— в Blue Bay, Йохан Конте —в Grill de l’Hôtel de Paris и Ричард Ли — в Pavyllon Monte-Carlo — одного из ресторанов Янника Аллено в Hôtel Hermitage.

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ален-дюкасс-фестиваль-звёздных-шеф-поваров
Ален Дюкасс © Monte-Carlo / Société des Bains de Mer
доминик-лори-фестиваль-звёздных-шеф-поваров
Доминик Лори © Monte-Carlo / Société des Bains de Mer
эмманюэль-пилон-фестиваль-звёздных-шеф-поваров
Эмманюэль Пилон  © Monte-Carlo / Société des Bains de Mer
янник-аллено-фестиваль-звёздных-шеф-поваров
Янник Аллено © Monte-Carlo / Société des Bains de Mer
марсель-равен-фестиваль-звёздных-шеф-поваров
Марсель Равен © Monte-Carlo / Société des Bains de Mer
ясунари-оказаки-фестиваль-звёздных-шеф-поваров
Ясунари Оказаки © Monte-Carlo / Société des Bains de Mer

Для завершения четвёртого по счёту фестиваля был организован гала-ужин, на котором присутствовали принц Альбер II, Луи Дюкруэ, Камилла Готлиб, гонщик «Формулы-1» Шарль Лёклер и многие другие почётные гости.

Вечер начался с приветственного слова генерального директора Monte-Carlo Société des Bains de Mer Стефана Валери, а ведущей церемонии выступила Софи Менут-Йованович, главный редактор журнала Cuisine & Vins de France.

@montecarlosbm Festival des Étoilés Monte-Carlo 2024 ✨ #charlesleclerc #alexandrasaintmleux #yannickalleno #alainducasse #marcelravin #dominiquelory #festivaldesetoiles ♬ Way down We Go — KALEO

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150-летие винных погребов Hôtel de Paris

Этот вечер стал также праздником для любителей вин и кулинарных шедевров, приуроченным к 150-летию винных погребов Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo — одного из сокровищ Монако. Сомелье Monte-Carlo Société des Bains de Mer — Матиас Негро, Максим Пастор, Жерар Вейра и Франк Даматт — совместно с шеф-поварами подготовили уникальные гастрономические сочетания,

винный-погреб-hotel-paris-фестиваль-звёздных-шеф-поваров
© Monte-Carlo / Société des Bains de Mer

Многочисленные звёзды на кулинарном небосклоне

136 гостей, представляющих элиту страны, наслаждались роскошным ужином, который включал шесть изысканных блюд от звёздных шеф-поваров Monte-Carlo Société des Bains de Mer. В меню были лангустины, морские гребешки, тюрбо, а также авторские закуски и блюда от шефа Дени Эритье.

кухня-фестиваль-звёздных-шеф-поваров

блюдо-фестиваль-звёздных-шеф-поваров
© Monte-Carlo / Société des Bains de Mer

К каждому блюду сомелье предложили вина из погребов Hôtel de Paris, включая редкие экземпляры, такие как Château Doisy-Daëne Cru Classé 1855 года, Puligny-Montrachet 1er Cru ‘Clos de la Pucelle’ и Château Calon-Ségur Saint-Estèphe 3ème Grand Cru Classé.

фестиваль-звёздных-шеф-поваров-sbm

зал-ампир-фестиваль-звёздных-шеф-поваров

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фестиваль-звёздных-шеф-поваров-2024
© Monte-Carlo / Société des Bains de Mer

Князь Альбер II и принцесса Каролина вручили приз победителю монакского отборочного конкурса на Чемпионат мира по запечённому паштету