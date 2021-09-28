











23 сентября в Монте-Карло прошел Гала-вечер в поддержку здоровья планеты. Князь Монако Альбер II наградил актрису Шэрон Стоун за ее гуманитарную и экологическую деятельность.

В этот раз Гала-вечер был особенным во всех отношениях. Пятый Гала-вечер для здоровья планеты совпал с 15-летием Фонда Князя Монако Альбера II. На празднике присутствовали актеры Мелани Лоран (Mélanie Laurent), Орландо Блум (Orlando Bloom), Лукас Браво (Lucas Bravo), Пом Клементьефф (Pom Klementieff) и Гаспар Ульель (Gaspard Ulliel).

Почетным гостем стала Шэрон Стоун. Она же стала первой женщиной, получившей награду «За жизненные достижения» за филантропию. Князь Монако Альбер II высоко оценил ее «выдающееся участие в эмансипации женщин, ее исключительную работу в области медицинских исследований и ее неустанные усилия помочь изменить мир».

Пора открыть глаза

В своей речи Князь подчеркнул, что больше нельзя «закрывать глаза на ситуации, которые касаются всех нас, в каких бы обстоятельствах мы ни находились и где бы ни жили». «Наша жизнь, общество и будущее изменились. Мир осознал драматические масштабы стоящей перед нами климатической проблемы, потому что нас объединяет не только срочность, но и чувство ответственности», — сказал Суверен.

«Загрязнение океана оказывает разрушительное воздействие на население прибрежных районов и на человечество в целом. Пластиковое загрязнение нарушает пищевую цепь и загрязняет всех нас. Исчезновение самых хрупких экосистем, таких как кораллы, лишит нас важнейших ресурсов в будущем», — напомнил Князь Альбер II.