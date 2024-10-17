Князь Альбер II и принцесса Каролина вручили приз победителю монакского отборочного конкурса на Чемпионат мира по запечённому паштету

8 октября конференц-центр One Monte-Carlo трепетал в ритме ароматов и кулинарных творений на 15-м монакском отборочном конкурсе на Чемпионат мира по запечённому паштету. В самом центре Княжества в присутствии Князя и его сестры, принцессы Ганноверской, десять шефов состязались в изобретательности, чтобы пробиться на финал Чемпионата в г. Лион.

Ассоциация «Pâté-Croûte» организовала это масштабное событие, в котором приняло участие десять талантливых шефов Монако. Среди участников – пять представителей знаменитой компании Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

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Участники были удостоены чести представить свои творения престижному жюри, в составе которого были Князь Альбер II, принцесса Каролина, а также авторитетные шефы – Жак Максимен, Кристиан Гарсиа, Кристоф Кюссак и Гийом Гомес.

© Monte-Carlo SBM

Спокойное, но серьёзное соревнование

Чемпионат мира, отмечающий своё 15-летие, относится к запечённым паштетам очень серьёзно. Отборочный конкурс имеет целью представить традиционное французское блюдо, заслуживающее переоценки. После жеребьёвки, определившей очередность шефов, члены жюри продегустировали каждый запечённый паштет с интервалом в десять минут.

Их оценки были точными и методичными: отсутствие желе внутри паштета – основного элемента блюда – могло привести к немедленной дисквалификации.

В программе – оригинальность и креативность

Чтобы завоевать признание жюри, шефы смело решились на инновации. Помимо традиционных ингредиентов, в их кулинарные шедевры вошли гастрономические сюрпризы: голубь, сало Колонната, сморчки, утиная грудка и даже сладкие нотки инжира и лайма. Каждое блюдо отличалось своими новинками, что сделало конкурс ещё более захватывающим.

© Monte-Carlo SBM

Взволнованный победитель

После двух долгих часов дегустации наконец наступил долгожданный момент. Князь Альбер II огласил имя победителя: Симон Ганаш, представитель Яхт-клуба Монако. Взволнованный Симон признался, что никогда не готовил запечённый паштет до этого конкурса.

Эта победа открывает ему путь в финал, который пройдёт 2 декабря в Лионе, где он выступит от Монако и будет соревноваться с конкурентами со всего света: Мексика, США, Канада, Швеция, Франция, Дания и Япония.

© Monte-Carlo SBM

Награды и признание

В завершение этого памятного дня Князь Альбер II был возведён в ранг кавалера «Pâté-Croûte», а принцесса Каролина получила золотую медаль лионских шефов. Награды свидетельствуют о важности этой кулинарной традиции в гастрономическом наследии Франции и Монако.

Князь Альбер II получил золотую медаль SEP за заслуги в области охраны океанов и окружающей среды