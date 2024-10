Le Prince Albert II, lauréat de la Médaille d’or de la SEP pour son action en faveur des océans et de l’environnement

Le Souverain rejoint la liste restreinte de grands noms français ayant reçus la grande Médaille d’or.

Si le prix nobel récompense des personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l’humanité, la Médaille d’or de la SEP, elle, encourage les services exceptionnels rendus à la cause du progrès.

Publicité

Ce lundi, tout proche de l’Elysée, le Prince Albert II a reçu au Cercle de l’Union interalliée la Médaille d’or de la Société d’Encouragement au Progrès (SEP) devant une centaine d’invités. C’est la plus haute distinction de l’association et elle est remise chaque année depuis 1908.

© Michael Alesi / Palais princier

Des noms prestigieux ont reçu cette médaille depuis la création de l’association. C’est le cas de Louis Lépine en 1910, Louis Lumière en 1924, Léon Gaumont en 1930, Marcel Pagnol en 1961, ou encore Luc Ferry, Hélène Carrère d’Encausse et Thomas Pesquet, plus récemment.

« Le Prince Albert est très engagé dans la défense des océans, d’une agriculture saine et intelligente et on lui doit beaucoup. Les générations futures lui devront beaucoup. La SEP est là pour mettre en lumière ces femmes et ces hommes qui font quelque chose pour l’humanité », a déclaré le président de l’association Jean-François Roubaud au micro de Monaco Info.

Le Prince Albert II au Sommet de la Francophonie : « La langue française est notre bien commun »

Le Souverain s’est quant à lui dit « très heureux et très honoré de recevoir cette distinction », lors de son discours juste après avoir été décoré. « Merci de me permettre de rejoindre la liste des lauréats qui m’ont précédé », a-t-il ajouté.