Le Prince Albert II et la Princesse Caroline récompensent le vainqueur de la sélection monégasque pour le Championnat du monde de Pâté-Croûte

Le 8 octobre, le One Monte-Carlo a vibré au rythme des saveurs et des créations culinaires lors de la 15e édition de la sélection monégasque pour le Championnat du monde de Pâté-Croûte. Au cœur de la Principauté, dix Chefs ont rivalisé d’ingéniosité pour décrocher leur place en finale à Lyon, en présence du Souverain et de sa sœur, la Princesse de Hanovre.

La confrérie du Pâté-Croûte a organisé cet événement d’envergure qui a vu s’affronter dix Chefs talentueux de Monaco. Parmi eux, cinq représentaient la célèbre Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Les participants ont eu l’honneur de présenter leurs créations devant un jury d’exception, composé de personnalités de prestige telles que le Prince Albert II, la Princesse Caroline de Hanovre, ainsi que des Chefs renommés comme Jacques Maximin, Christian Garcia, Christophe Cussac, ou encore Guillaume Gomez.

Une compétition sereine, mais sérieuse

Le Championnat du monde, qui célèbre son quinzième anniversaire, ne rigole pas avec le pâté-croûte. La présélection a pour objectif de mettre en avant un produit traditionnel français qui mérite d’être revalorisé. Les membres du jury ont dégusté chaque pâté-croûte à dix minutes d’intervalle, avec un tirage au sort pour déterminer l’ordre de passage.

Leurs évaluations étaient strictes et méthodiques : l’absence de gelée au cœur, élément fondamental du plat, pouvait entraîner l’élimination immédiate.

Originalité et créativité au menu

Les Chefs n’ont pas hésité à innover pour séduire le jury. En plus des ingrédients traditionnels, des surprises gastronomiques se sont glissées dans les créations : pigeon, lard de Colonnata, morilles, magret de canard et même des touches sucrées avec des figues et du citron vert. Chaque pièce était une invitation à la découverte, rendant la compétition encore plus captivante.

Un vainqueur ému

Après plus de deux heures de dégustation, le moment tant attendu est enfin arrivé. Le Prince Albert II a annoncé le nom du vainqueur : Simon Ganache, représentant du Yacht Club de Monaco. Ému, Simon a révélé qu’il n’avait jamais préparé de pâté-croûte avant de se lancer dans cette aventure.

Sa victoire lui ouvre les portes de la finale qui se déroulera le 2 décembre à Lyon, où il défendra les couleurs de Monaco face à des candidats venus des quatre coins du monde : Mexique, États-Unis, Canada, Suède, France, Danemark, ou encore Japon.

Distinctions et reconnaissance

Pour clore cette journée mémorable, le Prince Albert II a été fait chevalier du pâté-croûte, tandis que la Princesse Caroline a reçu la médaille d’or des toques blanches lyonnaises. Ces distinctions témoignent de l’importance de cette tradition culinaire dans le patrimoine gastronomique français et monégasque.

