68 лет назад князь Ренье III женился на Грейс Келли: ретроспектива свадьбы века

Это была первая свадьба, которая транслировалась по телевидению.

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В то время как современные поколения, прильнув к телевизорам, наблюдали за тем, как шли под венец принцы Уильям и Гарри, старшее поколение помнит первую телевизионную королевскую свадьбу — бракосочетание Князя Монако Ренье III с Грейс Келли. Трансляция этого черно-белого события привлекла внимание 30 миллионов европейских зрителей из девяти стран, и на ней присутствовали 1800 журналистов.

Американские зрители смогли увидеть эту свадьбу с опозданием, поскольку в те времена фильмы доставлялись авиатранспортом. «Так как спутники тогда еще не использовались, кинопленку снимали в конце церемонии и отправляли в Соединенные Штаты», — рассказывает режиссёр документальных фильмов Фредерик Лоран в интервью La Dépêche. Он добавил, что в последующие дни свадьбу также показывали в новостных выпусках и кинотеатрах.

Обед по случаю гражданской свадебной церемонии Князя Ренье III и Княгини Грейс в Княжеском дворце Монако — © Фаусто Пичеди — Архив Дворца Монако — Аудиовизуальный институт Монако

В свете восхищения, окружавшего их пару, Князь Ренье III и Грейс Келли превратили свою свадьбу в событие мирового масштаба. В возрасте 27 лет Грейс Келли была на вершине своей карьеры в Голливуде. СМИ восторженно описывали ее как идеальную кандидатуру, которая могла привнести в Монако нужный гламур и помочь 32-летнему Князю возродить его страну после военных лет.

Трёхдневные празднества

Свадебные торжества начались 17 апреля с приема подарков, достигли кульминации во время народных гуляний и закончились фейерверком. 18 апреля прошло гражданское бракосочетание, а 19 апреля в соборе состоялась долгожданная религиозная церемония. Именно в этот день мир увидел знаменитое свадебное платье Грейс Келли, созданное Элен Роуз и подаренное невесте студией MGM, как сообщает Vogue France.

«Колоколообразная юбка из фатина цвета слоновой кости, поддерживаемая тремя подъюбниками, разворачивается в изящный кружевной шлейф. Лиф с высоким вырезом из старинного брюссельского кружева был тщательно расшит, чтобы скрыть швы, и украшен искусственным жемчугом», — говорится на сайте Музея искусств Филадельфии. «Кружево, украшенное жемчугом, покрывает прилагающийся молитвенник, туфли и головной убор, который венчает венок из флёрдоранжа. Круглая фата была специально разработана так, чтобы не закрывать знаменитое лицо невесты».

На Дворцовой площади толпа приветствовала молодоженов, вышедших на балкон — © Фаусто Пичеди — Архив Дворца Монако — Аудиовизуальный институт Монако

Специальный корреспондент AFP, присутствовавший на торжестве, поделился впечатлениями о его масштабах: «Зал был наполнен хоровым пением и звучанием органа, было расставлено 1100 пронумерованных мест, а интерьер украшали шелк, тюль и норка. В момент, когда архиепископ Жиль Барт обратился с сакраментальным вопросом сначала к Князю Ренье, а затем к Княгине Грейс, единственным нарушением тишины был звук работающих фотоаппаратов», — сообщает La Dépêche. Следующее подобное событие состоялось лишь 25 лет спустя на свадьбе принца Чарльза и леди Дианы.

Судьбоносная встреча

Он оказался идеальной свахой… Фотографу журнала Paris-Match Пьеру Галанту пришла в голову блестящая идея познакомить музу Альфреда Хичкока с Князем для серии эксклюзивных снимков в Монако в 1955 году. Грейс Келли приехала на Лазурный берег, чтобы выступить на Каннском кинофестивале. Она находилась в зените своей славы, только что получив премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Вместе с Авой Гарднер и Мэрилин Монро она была одной из трёх ведущих актрис того времени.

Встреча произошла 6 мая 1955 года на Скале. Грейс Келли была одета в цветочное платье из тафты, а её парикмахер создал яркий венок из живых цветов. Князь провел свою гостью по роскошным садам, показывая ей своих питомцев: львов, обезьян и азиатского тигра. «Прогулка длилась сорок пять минут, и единственное, чего не хватало, — это лунного света», — сообщает Paris Match. 31 декабря в Филадельфии Князь Ренье попросил руки невесты у родителей Грейс Келли. «Когда Князь вместе со своим американским капелланом, преподобным отцом Фрэнсисом Такером, отправился в свое первое трансатлантическое путешествие несколько недель назад, ходили слухи, что он ищет жену, чтобы обеспечить престолонаследника. Однако выбор в его сердце уже был сделан», — пишет журнал.

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Грейс Келли и князь Ренье были женаты 26 лет, вплоть до трагической смерти Княгини в 1982 году. Вместе они вырастили троих детей, которые не нуждаются в представлении: Принцессу Каролину, нынешнего суверенного Князя Альбера и Принцессу Стефанию.