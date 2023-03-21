Князь Альбер II отдал дань памяти своей матери во время визита в Ирландию

Князь представил статую Княгини Грейс, выбрав кадр из знаменитого фильма с Грейс Келли.

В четверг, 16 марта, Князь Альбер II отправился в Ньюпорт, в Ирландию, чтобы представить статую своей матери, Княгини Грейс, отец которой (Джон Генри Келли) родился в пригороде Ньюпорта. Князя сопровождал его двоюродный брат, Джон Б. Келли со своей семьей и представители Министерства иностранных дел Республики Ирландия.

© Эд Рид (Ed Reid) / Княжеский дворец Монако

Князь участвовал в создании этой скульптуры, выполненной Марком Роудом, лично выбрав за модель изображение своей матери: кадр из фильма Альфреда Хичкока «Поймать вора». С грустью и гордостью он присел на скамейку рядом со скульптурой.

Краткий визит в ирландскую библиотеку в Монако

Перед отбытием, в среду, 15 марта, Князь посетил со своими детьми Ирландскую библиотеку Княгини Грейс, чтобы чуть раньше отметить день Святого Патрика. Этот христианский праздник покровителя всех ирландцев ежегодно отмечается 17 марта под звуки музыки. Библиотека обратилась к воспитанникам Академии Ренье III, чтобы устроить концерт кельтских арф.

© Ирландская библиотека Княгини Грейс

В пятницу княжеский дворец сиял зеленым светом трехлистного клевера, символа Ирландии. Во время своего путешествия Князь добавил этот символ на свой пиджак и галстук.