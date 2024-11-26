Князь Альбер II и принцесса Каролина – на приватном концерте, посвященном 40-летию Ирландской библиотеки Княгини Грейс
20 ноября 1984 года, в честь Княгини Грейс, Князь Альбер II, принцесса Каролина и их отец, Князь Ренье III, открыли Ирландскую библиотеку Княгини Грейс (BIPG). 40 лет спустя в тот же день Князь Альбер II и принцесса Каролина присутствовали на приватном концерте.
На концерте выступили учащиеся Академии Ренье III, а также известный традиционный флейтист доктор Финтан Валлели. Они пели и играли произведения из музыкальной коллекции Княгини Грейс.
Юные воспитанники Академии репетировали песни в течение всего учебного года и записали их в июне 2024 года. Эти песни включены с помощью QR-кодов в памятную книгу, посвященную 40-летию библиотеки. Питер К. Мерфи, администратор библиотеки, подарил Князю Альберу II и принцессе Каролине экземпляр этой прекрасной книги, которая, в частности, содержит многочисленные фотографии их матери и её семьи с визитом в Ирландии.
После приватного концерта Благотворительный фонд Стелиоса организовал обед с целью сбора средств для библиотеки.
Гости также посмотрели короткометражный фильм, снятый Институтом телевидения и радиовещания Монако, о Княгине Грейс и её связях с Ирландией.