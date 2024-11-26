Князь Альбер II и принцесса Каролина – на приватном концерте, посвященном 40-летию Ирландской библиотеки Княгини Грейс

Слева направо: Принцесса Ганноверская, Питер К. Мерфи, администратор библиотеки, Князь Монако Альбер II и Паула Фаркухарсон, директор Ирландской библиотеки Княгини Грейс. Все фотографии © Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец

20 ноября 1984 года, в честь Княгини Грейс, Князь Альбер II, принцесса Каролина и их отец, Князь Ренье III, открыли Ирландскую библиотеку Княгини Грейс (BIPG). 40 лет спустя в тот же день Князь Альбер II и принцесса Каролина присутствовали на приватном концерте.

На концерте выступили учащиеся Академии Ренье III, а также известный традиционный флейтист доктор Финтан Валлели. Они пели и играли произведения из музыкальной коллекции Княгини Грейс.

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Учащиеся Академии Ренье III выступают перед Князем Альбером II и принцессой Каролиной

Юные воспитанники Академии репетировали песни в течение всего учебного года и записали их в июне 2024 года. Эти песни включены с помощью QR-кодов в памятную книгу, посвященную 40-летию библиотеки. Питер К. Мерфи, администратор библиотеки, подарил Князю Альберу II и принцессе Каролине экземпляр этой прекрасной книги, которая, в частности, содержит многочисленные фотографии их матери и её семьи с визитом в Ирландии.

Питер К. Мерфи вручает экземпляр памятной книги к 40-летию библиотеки Князю Альберу II.

Слева направо: Марк Армстронг (администратор библиотеки), посол Анн-Мари Буабувье (администратор библиотеки и посол Монако в ЮНЕСКО), Её Высочество принцесса Ганноверская, Его Светлость Князь Монако Альбер II, Питер К. Мерфи (администратор библиотеки / Посол в отставке), Майкл Тирни (заместитель посла Ирландии во Франции и Монако), Магуи Маккарио Дойл (посол Монако в США) и Пьер Джоаннон (генеральный консул Ирландии во Франции в течение последних 50 лет и бывший администратор библиотеки).

Ирландская библиотека Княгини Грейс отмечает свое 40-летие

После приватного концерта Благотворительный фонд Стелиоса организовал обед с целью сбора средств для библиотеки.

Гости также посмотрели короткометражный фильм, снятый Институтом телевидения и радиовещания Монако, о Княгине Грейс и её связях с Ирландией.