Грейс Келли — звезда, сияющая в вечности

Где вы были, когда услышали эту новость? Как и в случае других знаковых событий истории — убийство Кеннеди в Далласе, теракт 11 сентября или автокатастрофа принцессы Дианы — многие люди, особенно жители Монако, точно помнят, что они делали 14 сентября 1982 года, когда узнали о трагической гибели принцессы Грейс. В возрасте 52 лет Грейс Келли умерла в результате кровоизлияния в мозг, которое произошло во время управления автомобилем.

Жизнь Грейс Патриции Келли оборвалась, но ее слава осталась неизменной. Родившаяся в ноябре 1929 года в Филадельфии, в ирландско-американской семье, она стала знаменитой не только благодаря одному, но сразу двум направлениям своей жизни. Первое привлекло внимание мужчины, с которым ей предстояло связать свою судьбу.

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Действие первое: «Актриса»

В 1947 году Грейс поступила в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке и работала фотомоделью, чтобы оплатить свое обучение. Ее дебют на Бродвее состоялся в ноябре 1949 года в пьесе Августа Стриндберга «Отец». В начале 1950-х годов она продолжала сниматься в мыльных операх.

Ее первый выход на большой экран состоялся в 1951 году в фильме «Четырнадцать часов», но настоящая звезда Грейс Келли взошла в следующем году после роли квакерской жены в вестерне «Ровно в полдень», где она сыграла вместе с Гэри Купером.

Ее карьера в Голливуде развивалась стремительно, словно метеор. Следующая роль в фильме Джона Форда «Могамбо» (1953) принесла ей первую номинацию на «Оскар». В этом фильме она сыграла молодую невесту, влюбившуюся в охотника на диких животных, которого исполнил Кларк Гейбл. В этой же картине блистала и Ава Гарднер, также номинированная на «Оскар».

Заслуженное признание и награды пришли к Грейс с ролью в фильме «Деревенская девушка» в 1954 году, за которую она получила премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса». Грейс, известная своей красотой и гламуром, получила престижную награду за убедительное исполнение роли жены алкоголика, которого сыграл Бинг Кросби. В числе претендентов на «Оскар» того года была и Джуди Гарленд с фильмом «Звезда родилась».

Она навсегда останется в памяти зрителей как героиня культовых фильмов Альфреда Хичкока, который видел в ней воплощение «сексуальной элегантности». В 1954 году в фильме В случае убийства набирайте «М» она сыграла роль неверной жены, против которой её супруг замышляет убийство. В том же году она исполнила роль скептически настроенной подруги фотографа (в исполнении Джеймса Стюарта), прикованного к инвалидному креслу и убеждённого, что его сосед совершил убийство. В фильме «Поймать вора» (1955) её игра с Кэри Грантом отличалась спонтанностью и импровизацией.

Актриса продолжила свою карьеру в таких фильмах, как «Лебедь» (1956) и «Высшее общество» (1956). Всего она снялась в 11 фильмах, прежде чем в 1956 году оставила Голливуд ради новой «роли» —Княгини Монако.

Действие второе: «Княгиня»

На исторических кадрах видно, как Грейс с подружками невесты готовится к свадьбе во дворце. © Все права защищены

В эпоху мгновенной информации, социальных сетей, подписчиков и лайков трудно представить, какое медийное событие представляла собой «свадьба века» — первая в истории королевская свадьба, транслируемая по телевидению. Чёрно-белую прямую трансляцию этой грандиозной церемонии посмотрели 30 миллионов зрителей из девяти стран Европы (в США пришлось ждать доставки записей через Атлантику), а событие освещали 1 800 журналистов со всего мира.

Эта свадьба стала воплощением настоящей истории любви между Князем Ренье III и Княгиней Грейс. Каждый из них привнёс в своё правление уникальные качества: Князь-строитель, с его прагматичным видением, сосредоточился на экономическом развитии княжества, привлечении инвестиций и бизнеса. В то время как Грейс Келли внесла в жизнь Монако грацию, элегантность и огромное желание обогатить культурную жизнь своей новой родины. Она была уверена, что княжество должно играть ведущую роль на международной культурной арене, и активно продвигала этот взгляд, оставив глубокий след в истории Монако.

Важное наследие

«Я бы хотела, чтобы меня запомнили как человека, который делал полезные вещи и был добрым и любящим человеком. Я бы хотела, чтобы меня запомнили как человека с хорошим отношением, который делал все возможное, чтобы помочь другим», —говорила Княгиня Грейс.

2 апреля 1965 года принцесса была запечатлена с тремя детьми: Принцессой Каролиной, Принцессой Стефанией и Принцем Альбером. © Фото: Жорж Лукомски — Архив княжеского дворца

Самое очевидное наследие принцессы Грейс — это ее трое детей от князя Ренье III: Каролина, Альбер и Стефания.

Но её влияние не ограничивается только семьей. Благотворительный фонд и премия принцессы Грейс продолжают поддерживать начинающих художников в кино, театре и танце.

Княгиня также возродила Балет Монте-Карло, чья Академия готовит профессиональных танцоров, которые затем продолжают свои карьеры в международных труппах.

Театр в Монако также носит имя женщины, чей голливудский контракт предусматривал свободные дни для работы на подмостках.

Князь Ренье III посвятил ей Ирландскую библиотеку, где хранятся его личные коллекции ирландско-американских книг и песен. Сегодня библиотека является культурным центром, продолжающим укреплять связи между Ирландией и Монако.

Статуя Княгини Грейс в розарии, носящем ее имя © Все права защищены

Княгиня основала Садовый клуб Монако и в 1968 году учредила Международный конкурс букетов в Монте-Карло. В 1979 году роза «Грейс Монакская» была увековечена на почтовой марке. В 1981 году на Балу роз была представлена роза «Княгиня Монако» — белоснежная с красной каймой, выполненная в цветах флага княжества. Розовый сад в Фонтвьей, также названный в её честь, отметил в этом году своё 40-летие.

Единственная государственная больница Княжества, ранее называвшаяся Больницей наследного принца Альбера, в 1958 году была переименована в Госпиталь Княгини Грейс. Это современное медицинское учреждение продолжает модернизироваться, чтобы обеспечить монегаскам доступное и качественное медицинское обслуживание. Здесь также находится штаб монегасского Красного Креста, которым руководила Княгиня Грейс, а затем её сын, Князь Альбер II.

Принцесса также поддерживала детский приют «Радужная коалиция», которым управляла её близкая подруга Жозефина Бейкер — танцовщица, певица и активистка.

Основанная Княгиней организация по защите прав детей AMADE получила консультативный статус при ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, подтверждая её приверженность защите детства и прав человека.

Авеню им. Княгини Грейс — одно из самых престижных мест для шопинга — является не только свидетельством её вкуса, но и символом роскоши. Это одна из самых дорогих улиц в мире, которая олицетворяет статус Монако как центра элегантности и богатства.

Спустя более 40 лет после её смерти можно сказать, что Монако сформировалось под её влиянием, и Княжество продолжает наследие Княгини Грейс: элегантность, культура и гуманизм остаются главными чертами этого уникального уголка мира.