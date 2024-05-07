Князь Альбер II и принцесса Каролина празднуют 40-летие Розария Княгини Грейс

Розарий был торжественно открыт 18 июня 1984 года в память о Княгине Грейс.

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В пятницу, 3 мая 2024 года, мы празднуем 40 лет со дня открытия Розария Княгини Грейс, основанного Князем Ренье III. Князь Альбер II и принцесса Каролина пришли на празднование этого юбилея вместе с 20 приглашенными и торжественно открыли памятную фреску из роз.

Фреска в честь 40-летия розария – © Княжеский дворец Монако

В розарии прошли различные мероприятия: дегустация кондитерских изделий на базе лепестков роз, а также выставка фотографий, возрождающих историю этого обворожительного места.

По этому случаю Княжеский дворец Монако решил рассказать молодежи об экологии и пробудить их интерес к этому вопросу. Класс СЕ1 Центра Князя Альбера II принял участие в мастер-классах по пересадке миниатюрных розовых кустов и в квестах в розарии.

Мы провели день с садовником Розария Княгини Грейс

Жан-Жак Пинотти, руководитель отдела Дирекции по городскому благоустройству Монако, также уточнил в эфире Monaco Info, что в ближайшие месяцы намечены и другие мероприятия, связанные с экологией: «В конце мая мы проведем еще мастер-классы во время «выходных в саду». В июне состоится еще одно мероприятие с презентацией и вручением приза публики на конкурсе роз, который проходит уже седьмой год подряд. В сентябре-октябре пройдут новые мероприятия для юной публики.»

Фотографии с празднования Розария Княгини Грейс

© Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец Монако