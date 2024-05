Le Prince Albert II et la Princesse Caroline fêtent les 40 ans de la Roseraie Princesse Grace

Le Prince Albert II et la Princesse de Hanovre réunit à la Roseraie Princesse Grace © Axel Bastello / Palais Princier de Monaco

La roseraie a été inaugurée le 18 juin 1984 en la mémoire de la Princesse Grace.

Ce vendredi 3 mai 2024, nous fêtons les 40 ans d’existence de la Roseraie Princesse Grace instaurée par le Prince Rainier III. Le Prince Albert II et la Princesse Caroline sont venus célébrer cet anniversaire aux côtés d’une vingtaine d’invités et inaugurer cette fresque commémorative faite de roses.

Fresque réalisée pour les 40 ans de la roseraie © Palais Princier de Monaco

Différentes activités ont été organisées dans la roseraie : des ateliers de dégustation de confiseries à base de pétales de rose ainsi qu’une exposition de photographies retraçant l’histoire de ce lieu envoûtant.

À cette occasion, le Palais Princier de Monaco a souhaité mettre en valeur l’écologie auprès des plus jeunes et les sensibiliser à ce sujet. En effet, une classe de CE1 du Centre Prince Albert II a participé à des ateliers de rempotage d’un mini rosier et à des jeux de piste dans la roseraie.

Une journée avec un jardinier de la Roseraie Princesse Grace

Jean-Jacques Pinotti, Chef de section à la Direction de l’Aménagement Urbain de Monaco, précise aussi au micro de Monaco Info que d’autres évènements en corrélation avec l’écologie auront lieu dans les prochains mois : « A la fin du mois de mai, nous aurons aussi d’autres ateliers pendant le « week-end au jardin ». Au mois de juin, nous aurons une autre manifestation avec le dévoilement et l’attribution du prix du public pour le concours de la rose, car cette année est la 7ème édition. Puis on reprendra en septembre-octobre avec d’autres ateliers toujours réservés au jeune public. »

Retour en images sur la célébration de la Roseraie Princesse Grace

© Axel Bastello / Palais Princier de Monaco