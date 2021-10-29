











Садовник Гийом Кампиолло (Guillaume Campiollo) рассказывает о Розарии Княгини Грейс и о ежедневной работе в нем.

Гийом Кампиолло работает в Розарии имени Княгини Грейс три года. Именно здесь, в окружении великолепных цветов, он встретился с журналистом Monaco Tribune. Обрезка листьев, прополка, обработка, смена грунта… Каждый день он заботится о растениях, в частности, убирая сорняки под названием «циперус», которые растут с мая по ноябрь.

В чем особенность этого Розария? Его знак «Ecocert» свидетельствует об исключительном использовании органических средств в саду. Специальная система каналов собирает дождевую воду для полива растений.

Гийом Кампиолло имеет степень CAP в области садоводства и зеленых насаждений, он многому научился в этой области. Гордясь тем, что работает для своей страны и делает ее лучше, Гийом Кампиолло призывает начинающих садовников: «Это прекрасная работа, мы трудимся на улице, у нас есть все для отличного самочувствия».