Князь Альбер II – исключительный и сердечный президент Красного Креста Монако уже 40 лет

От торжественных приемов до действий на местах – Красный Крест Монако является неотъемлемой частью Княжества.

Со дня своего основания Князем Луи II в 1948 году Красный Крест развивался и работал в самые трудные времена. После трагической смерти Княгини Грейс в 1982 году 24-летний Князь Альбер II принял эстафету от матери.

«Моя задача в Красном Кресте – та же, что и ваша. Придадим же ему больше сил, это наш Красный Крест!» Такими словами Князь Альбер II ознаменовал начало своего президентства в первой речи во главе Красного Креста Монако.

С тех пор Князь активно поддерживал ассоциацию и ее волонтеров во всех делах Красного Креста Монако: помощь жертвам стихийных бедствий, международных конфликтов и, на местном уровне, помощь наиболее нуждающимся.

Для сбора средств ассоциация традиционно устраивала торжественные приемы и спектакли. Они проводились с 1948 года, но популярными стали под руководством Княгини Грейс, с 1958 по 1982 годы, которая приглашала на них таких звезд как Элла Фицджеральд, Шарль Трене, Жозефина Бейкер, Глория Гейнор и Франк Синатра.

Князь Альбер II решил увековечить эту традицию, устраивая невероятный торжественный прием Красного Креста каждый год. С наступлением пандемии торжественный прием стал проводиться на воздухе, что только увеличило его популярность.

40 лет рядом с самыми нуждающимися

За 40 лет Князь Альбер II работал в самые трудные моменты. Вспоминается шторм «Алекс» в 2020 году, опустошивший прилегающие к Монако долины. Князь Альбер II регулярно выезжал на места трагедии, чтобы оценить последствия катастрофы и лучше координировать работу Красного Креста Монако.

© Филипп Фитт (Philippe Fitte) / Красный Крест Монако и Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

По пожеланию Князя Красный Крест и его социальная служба круглый год работают в Княжестве и его окрестностях, оказывая помощь нуждающимся.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

С начала российско-украинского конфликта Князь пожелал, чтобы Красный Крест поддержал пострадавших из-за войны. Ассоциация собрала 600 000 евро для Украины и 350 000 евро для беженцев.

Помимо Украины Красный Крест Монако ведет еще 10 проектов, в частности, по защите детства и здоровья и по доступу к воде в семи странах, в основном в Африке. Князь внимательно относится к этой деятельности, будучи приверженцем гуманитарной помощи.

Красный Крест Монако продолжает помогать Украине и беженцам в Княжестве

Юбилей с радостью и хорошим настроением

В декабре Красный Крест чествовал своего президента в шапито Фонвъей. На этом мероприятии, затянувшемся до самого вечера, Князь, Княгиня Шарлен, их дети и Камий Готтлиб присоединились к волонтерам.

Среди 320 приглашенных присутствовали государственный министр Пьер Дарту и генеральный секретарь Красного Креста Монако Фредерик Платини. По этому случаю наследный принц Жак и принцесса Габриэлла подарили отцу фотографию, на которой они держат логотип сорокалетия с подписью «Браво, папа!»

© Красный Крест Монако

© Красный Крест Монако

40 лет правления в фотографиях

Красный Крест Монако опубликовал в социальных сетях видеоролик, рассказывающий о работе Князя в последние четыре десятилетия.

Параллельно с этим Красный Крест поделился архивными фотографиями наследного принца Альбера, в последствие ставшего Князем Альбером II, со времен его вступления в должность президента ассоциации и до наших дней.

© Красный Крест Монако

Авторы статьи: Тэо Бриан (Théo Briand) и Камий Эстев (Camille Esteve).