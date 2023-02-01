Про Монако
Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Справочник - КультураКультура
Справочник - МероприятияМероприятия
Справочник - Местная информацияМестная информация
Справочник - Монако в миреМонако в мире
Справочник - ОтдыхОтдых
Справочник - СпортСпорт
Справочник - ТуризмТуризм
Видео Подкасты
Фото

Князь Альбер II – исключительный и сердечный президент Красного Креста Монако уже 40 лет

Автор: Monaco Tribune
Опубликовано 1 февраля 2023
prince-albert-ii-breil-sur-roya-croix-rouge
© Филипп Фитт (Philippe Fitte) / Красный Крест Монако и Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец
Автор: Monaco Tribune
- 1 февраля 2023

От торжественных приемов до действий на местах – Красный Крест Монако является неотъемлемой частью Княжества.

Со дня своего основания Князем Луи II в 1948 году Красный Крест развивался и работал в самые трудные времена. После трагической смерти Княгини Грейс в 1982 году 24-летний Князь Альбер II принял эстафету от матери.

«Моя задача в Красном Кресте – та же, что и ваша. Придадим же ему больше сил, это наш Красный Крест!» Такими словами Князь Альбер II ознаменовал начало своего президентства в первой речи во главе Красного Креста Монако.

С тех пор Князь активно поддерживал ассоциацию и ее волонтеров во всех делах Красного Креста Монако: помощь жертвам стихийных бедствий, международных конфликтов и, на местном уровне, помощь наиболее нуждающимся.

Для сбора средств ассоциация традиционно устраивала торжественные приемы и спектакли. Они проводились с 1948 года, но популярными стали под руководством Княгини Грейс, с 1958 по 1982 годы, которая приглашала на них таких звезд как Элла Фицджеральд, Шарль Трене, Жозефина Бейкер, Глория Гейнор и Франк Синатра.

Князь Альбер II решил увековечить эту традицию, устраивая невероятный торжественный прием Красного Креста каждый год. С наступлением пандемии торжественный прием стал проводиться на воздухе, что только увеличило его популярность.

40 лет рядом с самыми нуждающимися

За 40 лет Князь Альбер II работал в самые трудные моменты. Вспоминается шторм «Алекс» в 2020 году, опустошивший прилегающие к Монако долины. Князь Альбер II регулярно выезжал на места трагедии, чтобы оценить последствия катастрофы и лучше координировать работу Красного Креста Монако.

prince-albert-ii-roya
© Филипп Фитт (Philippe Fitte) / Красный Крест Монако и Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец
prince-albert-ii-croix-rouge
© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

По пожеланию Князя Красный Крест и его социальная служба круглый год работают в Княжестве и его окрестностях, оказывая помощь нуждающимся.

prince-albert-ii-princesse-Charlene-croix-rouge
prince-albert-ii-princesse-charlene-distribution-colis
© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

С начала российско-украинского конфликта Князь пожелал, чтобы Красный Крест поддержал пострадавших из-за войны. Ассоциация собрала 600 000 евро для Украины и 350 000 евро для беженцев.

Помимо Украины Красный Крест Монако ведет еще 10 проектов, в частности, по защите детства и здоровья и по доступу к воде в семи странах, в основном в Африке. Князь внимательно относится к этой деятельности, будучи приверженцем гуманитарной помощи.

Красный Крест Монако продолжает помогать Украине и беженцам в Княжестве

Юбилей с радостью и хорошим настроением

В декабре Красный Крест чествовал своего президента в шапито Фонвъей. На этом мероприятии, затянувшемся до самого вечера, Князь, Княгиня Шарлен, их дети и Камий Готтлиб присоединились к волонтерам.

Среди 320 приглашенных присутствовали государственный министр Пьер Дарту и генеральный секретарь Красного Креста Монако Фредерик Платини. По этому случаю наследный принц Жак и принцесса Габриэлла подарили отцу фотографию, на которой они держат логотип сорокалетия с подписью «Браво, папа!»

40-ans-presidence-prince-albert-ii-croix-rouge
© Красный Крест Монако
famille-princiere-croix-rouge
© Красный Крест Монако

40 лет правления в фотографиях

Красный Крест Монако опубликовал в социальных сетях видеоролик, рассказывающий о работе Князя в последние четыре десятилетия.

Параллельно с этим Красный Крест поделился архивными фотографиями наследного принца Альбера, в последствие ставшего Князем Альбером II, со времен его вступления в должность президента ассоциации и до наших дней.

prince hereditaire albert croix rouge monegasque
croix rouge monegasque prince hereditaire albert
croix rouge monaco prince hereditaire albert
monaco croix rouge
actions croix rouge monaco
prince albert ii croix rouge monegasque
croix rouge monegasque prince albert ii
© Красный Крест Монако

Авторы статьи: Тэо Бриан (Théo Briand) и Камий Эстев (Camille Esteve).