Князь Альбер II и Княгиня Шарлен раздали посылки подопечным ассоциации.

Национальный праздник Монако стремительно приближается. Он пройдет 19 ноября и будет отмечен многочисленными мероприятиями. Национальный праздник – одновременно День Князя, и, в связи с этим, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен раздали посылки подопечным монакского Красного креста.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

В среду утром Княжеская чета посетила штаб-квартиру Красного креста, чтобы посодействовать ассоциации в ее помощи нуждающимся. Их встретила Камий Готтлиб, ответственная за отдел молодежи, и члены совета директоров ассоциации.

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Напомним, что Национальный праздник отмечается 19 ноября каждого года со дня восхождения на престол Князя Ренье III. В этот же день отмечается праздник преподобного Ренье д’Ареццо. Ранее Национальный праздник отмечался в день Святого покровителя правящего Монарха.