Князь выступил с речью о Средиземном море и встретился с учеными.

По возвращении с юга Италии Князь принял участие в работе 27-й Конференции сторон в Египте. В четверг, 10 ноября, Князь выступил с торжественной речью на открытии мероприятия, организованного его фондом в Средиземноморском павильоне.

Мероприятие «Swimming the talk: Scaling-up action to tackle climate change in the Mediterranean region – Monaco’s engagement» призвано представить всему миру достижения Монако в деле охраны Средиземного моря от климатических перемен.

В своей речи Князь напомнил об уязвимости Средиземного моря, уточнив, что «вопрос охраны окружающей среды и защиты от климатических перемен в Средиземном море стоит острее, чем в большинстве других регионов мира.»

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Фонд Княгини Грейс: Княжеская чета поддерживает молодых артистов

«Еще вчера Средиземное море было символом прогресса цивилизации. Сегодня оно стало символом сбоев и проблем в жизни планеты. Завтра же оно должно олицетворять собой новые решения», заявил Князь с надеждой на то, что Средиземное море станет мировой лабораторией и образцом для всего мира.

На этом мероприятии свои исследования представили специалисты в трех разных направлениях. Затем Князь посетил павильон криосферы, где встретился с молодыми учеными, участниками программы учебных стипендий в области полярных исследований, учрежденной его фондом.

© Союз для Средиземноморья (UPM) / Фонд Князя Монако Альбера II (FPA2)

Дополнительная информация: FPA2