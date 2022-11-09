В рамках проекта «Elevate» состоялась вдохновляющая конференция для детей и взрослых. А вечером на гала-ужин собрались почётные гости.

Кто лучше астронавта сможет рассказать о космосе? Монегасским детям и студентам посчастливилось встретиться с полковником Роном Гараном (Ron Garan). В 2011 году знаменитый астронавт провел на борту международной космической станции 6 месяцев, то есть 178 дней.

В среду, 2 ноября, в рамках конференции « Elevate », организованной шеф-редактором журнала Living in Monaco Жолтом Шемерски (Zsolt Szemerszky), в One Monte-Carlo, Рон Гаран рассказал собравшимся историю освоения космоса, важность космических открытий для человечества, а также поделился личным опытом пребывания вне Земли. Дети могли задать все пришедшие в голову вопросы, связанные с этим чарующим и странным пространством.

Попались и такие: «Купит ли Илон Маск Луну? Как в космосе ходят в туалет? Могут ли полететь в космос дети?» Рон Гаран подробно ответил на все вопросы.

© Elevate

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Вне основной программы конференции состоялся гала-ужин, заботливо приготовленный Марселем Равеном (Marcel Ravin), шеф-поваром SBM, обладателем двух звезд Мишлен. В мероприятии участвовали видные деятели и самые состоятельные частные лица (UHNW) из Монако, собственный капитал которых в сумме составляет 27 миллиардов евро.

Среди престижных гостей были Сесиль (Cécile) и Антуан ду Масси (Antoine de Massy), Бернар д’Алессандри (Bernard d’Alessandri), Алексей Антропов (Alexey Antropov), Сафия Эль Мальки (Safia El Malqui), Давид Якобашвили (David Yakobashvili), Марина Мелия (Marina Melia), Виталий Малкин (Vitaly Malkin), Виктория Сильвстедт (Victoria Silvstedt), Режис Бергонци (Régis Bergonzi).

© Elevate – Слева направо: Алексей Антропов, Рон Гаран и Жолт Шемерски

© Elevate

© Elevate – Марсель Равен и Виктория Сильвстедт

Красной нитью на протяжении этого богатого во всех отношениях дня прошло послание Рона Гарана, в нескольких словах выраженное чилийским философом Дарио Салас Соммером (Dario Salas Sommer): «Людям и нациям необходимо срочно прийти к согласию мудрым и гармоничным способом. Если они этого не сделают, их деяния обернутся против них самих, и тогда вместе с другими исчезнувшими видами человечество также будет обречено на гибель».

В свою очередь, Жолт Шемерски решил организовать это событие в нынешние смутные времена, отмеченные войной в Украине, для своей крестницы и для всех остальных детей, чтобы показать им, что «когда мы вместе, мы пребываем в мире и можем сделать больше». Суть этой конференции в том, чтобы побудить каждого посмотреть со стороны и взглянуть на вещи под другим углом, «и увидеть, что наша планета и команда в космосе работают рука об руку».

Рон Гаран хотел также наглядно продемонстрировать, что «разные страны могут работать сообща и показывать детям, что, пребывая в гармоничном окружении, можно продвинуться в жизни гораздо дальше».

Событие было поддержано Antropov Foundation, Omère Longevity Institute и группой Lanteri Partners. Жолт Шемерски надеется снова провести подобное событие в 2023 году, так же в Монако, на этот раз, возможно, с женщиной-астронавтом. Он намерен также предлагать подобные конференции в других странах.