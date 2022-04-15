Монакская группа объявила о запуске Venturi Lab, новой швейцарской компании, которая разрабатывает и производит мобильные решения, способные справиться с экстремальными условиями окружающей среды на Луне и Марсе.

Мы знали компанию Venturi как новатора в автомобилестроении, о рекордах скорости и аппаратах для полярных исследований. Отныне нам придется рассчитывать на Venturi и в космической отрасли.

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Стремясь к дальнейшему расширению своей деятельности, группа, возглавляемая Жильдо Пастором, выбирает новый путь, применяя свой опыт для решения проблем, возникающих в космосе.

Постройте ровер для транспортировки астронавтов по очень пересеченной местности с температурой -160°C Антонио Дельфино

Вместе с доктором Антонио Дельфино, бывшим заведующим кафедрой химии и физики и стипендиатом Мишлен, Жильдо Пастор стал одним из основателей Venturi Lab, компании, которая изобретает и разрабатывает мобильные решения, способные справиться с экстремальными условиями, существующими на Луне и Марсе.

Для разработки этих технологий Venturi Lab интенсивно сотрудничает с Venturi в Монако и Venturi North America в Колумбусе (штат Огайо, США). Но также и со 100% американской компанией, расположенной в Калифорнии: Venturi Astrolab.

Флаг Монако скоро будет установлен на Луне или Марсе?

Его главная цель — построить ровер для следующих лунных миссий NASA и SpaceX. При поддержке компаний Venturi Monaco и Venturi North America, Venturi Astrolab надеется в будущем поставлять свои аппараты в NASA.

«Вместе с Жильдо Пастором в 2018 году мы начали обсуждать возможность отправки многофункционального электрического ровера на Луну, а затем на Марс», — рассказывает Антонио Дельфино. «Благодаря командам Venturi в Монако, а также Venturi Astrolab в Лос-Анджелесе, мы будем увлеченно изучать, разрабатывать и строить ровер, который сможет перевозить астронавтов по очень пересеченной местности, где преобладают температуры -160°C».

Я стремлюсь поднять флаг Монако еще выше. Жильдо Пастор

В более долгосрочной перспективе Venturi Lab также намерена разработать технологии для снижения загрязнения земли, моря и воздуха.

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«С 2001 года мы создали высокопроизводительные аппараты с двумя или четырьмя колесами и даже гусеницами, способные передвигаться при температуре -50°C или со скоростью до 549 км/ч в зависимости от модели», — говорит Жильдо Пастор. «Сегодня я ставлю наши разработки и ресурсы на службу космическим исследованиям. Я хочу поднять флаг Монако еще выше».