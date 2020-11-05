











Итальянский гонщик Макс Бьяджи (Max Biaggi) и компания электрических мотоциклов из Монако Venturi установили не менее 11 мировых рекордов скорости. Заезды прошли 30-31 октября и 1 ноября на взлетно-посадочной полосе французского аэропорта в Шатору.

Рекорд стал подарком на 20-летие компании Venturi Group. Гонщик Макс Бьяджи установил один из самых желанных среди 12 мировых рекордов. Со скоростью в 366,94 км/ч итальянский гонщик и мотоцикл Voxan Wattman установили престижный рекорд в категории «электромотоцикл весом более 300 кг». Рекорд Рюдзи Цурута (Ryuji Tsuruta) и Mobitec EV-02A, которые разогнались до 329 км/ч, был побит.

Невероятная скорость

В соответствии с правилами Международной мотоциклетной федерации, замеры проводились на дистанции 1/4 мили, 1 километр и 1 миля. Избранное расстояние в течение не более 2 часов необходимо было проехать в обоих направлениях, итоговое число км/ч являлось средним арифметическим за обе попытки. GPS-спидометр Wattman увеличил мгновенную скорость до 408 км/ч.

Venturi Group отмечает 20-летие

«Когда Гилдо Пастор (Gildo Pastor), председатель Venturi Group, рассказал мне об этом проекте, мне было очень любопытно и в то же время немного подозрительно. С первой встречи я быстро почувствовал, что, как и Гилдо, его командами движет невероятная вера. Они сказали мне: «Мы приближаемся к 600 км/ч на 4 колесах, теперь мы хотим попробовать 400 км/ч на 2 колесах, ничто не может нас остановить».

3 ноября Макс Бьяджи отпраздновал победу в своем аккаунте в Instagram в окружении прекрасной команды.