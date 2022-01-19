Введённый в эксплуатацию на антарктической станции «Принцесса Елизавета» (Princess Elisabeth Antarctica) 10 декабря прошлого года, гусеничный электрический вездеход Venturi – это экологически ответственное средство передвижения, разработанное для экипажа бельгийской станции, с нулевым уровнем выбросов. Истинный технологический прорыв, который Monaco Tribune представляет вашему вниманию совместно с Луи Мари Блондель (Louis Marie Blondel), разработчиком машины, и Франком Бальде (Franck Baldet), техническим директором.

Рождение проекта

Идея возникла в 2009 году, по инициативе Князя Альбера II. После экспедиции по станциям Антарктики, Суверенный Князь объявил Жильдо Пастору (Gildo Pastor) о своём намерении поспособствовать созданию 100% электрического аппарата для последующей отправки на континент. Сообщение Князя было тотчас же принято к сведению, и проект возглавил Луи Мари Блондель. «Мы работаем над этой машиной с 2010 года», — подчеркивает он. Действительно, сперва было выпущено два прототипа, а модель Venturi Antarctica представляет собой третье поколение гусеничного электрического вездехода.

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«Вторая машина была использована для экспедиции в Канаду с Князем Альбером II. С тех пор мы работали над аккумулятором, двигателем, но также и, самое главное, — над регулированием температурного режима машины. Когда мы катаемся на лыжах, то констатируем, что батарея нашего телефона быстро разряжается. То же самое происходит с аккумуляторами машин.» Так как температура в Антарктике может опускаться до -40 градусов, большое внимание уделяется регулированию температурного режима.

«Мы также позаботились о максимально функциональном оснащении, чтобы все запчасти можно было поменять на месте. Именно поэтому мы установили стальную трубчатую раму. Чтобы машина была максимально легкой и прочной.». Энергозатратная система гусеничной тяги также была скрупулёзно оптимизирована, в сотрудничестве с компанией «Мишлен» (Michelin), для максимально низкого потребления. Что касается продолжительности автономной работы, сегодня машина может проезжать в среднем до 50 километров.

Жильдо Пастор за рулём управления © Sarah Del Ben

Первые экспедиции

Жильдо Пастор, Франк Бальде и Луи Мари Блондель и члены их команды провели почти 15 дней в экспедиции на антарктической станции, чтобы торжественно передать экипажу вездеход Venturi Antarctica. «Мы ожидали увидеть бескрайние долины, но, в действительности, там есть горы, достигающие 3000 метров над уровнем моря, — смеётся Франк Бальде. — Это девственная природа, и ни одной постройки. Температура варьируется между 0 и -15 градусами. Это был период лета в Антарктике, поэтому световой день длился 24 часа.»

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Среди задач экспедиций в Антарктику самой важной является передвижение ученых по местности, в особенности, для измерения снежного покрова и последующего анализа процесса таяния ледников. «Это позволяет передвигаться более приятным способом, нежели на снегоходе.» Также, машина Venturi облегчает и другие замеры и пробы.

«Ученые на станции замеряют уровень твёрдых частиц в воздухе, чтобы иметь представление о загрязнении. — объясняет Франк Бальде. — Так мы, кстати, и приходим к осознанию, что вся планета загрязнена, ведь загрязнение достигает даже Антарктики, зоны, которая, казалось, не должна быть затронута вообще.» Другая возможная цель использования вездехода Venturi Antarctica: спасение и эвакуация людей. «Расселины иногда покрываются снегом, и возрастает риск падений. Машина позволяет обеспечить транспортировку раненых в тепле.»

Этот простой в использовании вездеход уже оказывается незаменимым после того, как был протестирован каждым членом команды станции.