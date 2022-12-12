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Княжеская семья послала 46 находящихся в опасности исчезновения черепах в Сенегал

Автор: Théo Briand
Опубликовано 12 декабря 2022
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© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец
Автор: Théo Briand
- 12 декабря 2022

Черепахи, подаренные президентом Мали Князю Альберу II, уже много лет жили на крыше Океанографического музея

Княжеские дети идут по стопам родителей Князь Альбер II и Княгиня Шарлен приучают наследного принца Жака и принцессу Габриелу к сохранению биологического разнообразия и охране исчезающих видов животных.

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© Океанографический институт Монако / Филипп Фитт (Philippe Fitte)

В субботу, в день своего рождения, близнецы участвовали в подготовке к отправке в Сенегал 46 черепах для укрепления местной популяции этого исчезающего вида животных. Дети аккуратно устроили несколько черепах в шести деревянных транспортных ящиках и сами украсили эти ящики.

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© Океанографический институт Монако / Филипп Фитт (Philippe Fitte)

Несколько лет назад президент Мали Амаду Тумани Туре подарил семь шпороносных черепах Князю Альберу II, чтобы привлечь внимание граждан к постепенному исчезновению этого вида фауны. На крыше Океанографического музея специально оборудовали вольер площадью 80 м2, чтобы разместить этих крупнейших в Африке сухопутных черепах. Их вес может достигать 100 килограммов.

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Постепенное заселение

С тех пор, благодаря внимательному уходу сотрудников Океанографического института, черепахи размножились, и их потомство позволит теперь укрепить дикую африканскую популяцию. Из 49 рожденных черепах в Сенегал поедет 46 особей.

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© Океанографический институт Монако / Филипп Фитт (Philippe Fitte)

Во вторник, по прибытии в сенегальский центр защиты черепах в селе Нофлай, черепахи сначала пройдут полугодовой карантин, чтобы освоиться в своей новой среде – климате и питании – и пройти наблюдение за своим санитарным состоянием и акклиматизацией. Если все будет хорошо, черепах переведут в природный заповедник Koyli Alpha на северо-западе Сенегала.