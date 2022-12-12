В эти выходные княжеским близнецам исполнилось восемь лет

Днем – с черепахами, вечером – с героями компьютерных игр. Близнецы отлично провели субботу.

С днем рождения! Восемь лет назад, 10 декабря 2014 года в Клиническом центре Княгини Грейс родились наследный принц Жак и принцесса Габриелла. В эту субботу Князь Альбер II и Княгиня Шарлен справили с близнецами их день рождения.

Днем близнецы готовили 46 юных черепах к скорой отправке в сенегальский центр защиты черепах.

А вечером они окунулись в мир героев компьютерных игр. На фотографиях близнецы окружены своими любимыми персонажами поп-культуры, среди которых Марио и Соник. По этому случаю принцесса Габриелла нарядилась японкой.

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На своей страничке в Instagram Княгиня Шарлен опубликовала короткий видеоролик с подборкой чудесных фотографий наследного принца и принцессы за истекший год. Принцесса Шарлен оставила под постом нежное сообщение: « С днем рождения, любимые мои ❤️❤️!» («Happy Birthday my loves»).