I Gemelli Principeschi hanno festeggiato il loro ottavo compleanno questo week-end

Giornata all'insegna dell'ecologia insieme alle tartarughe e serata di festa e videogiochi: i gemelli hanno trascorso un bellissimo sabato.

Tanti auguri di buon compleanno! Il 10 dicembre 2014, otto anni fa, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella nascevano al CHPG. Un lieto evento che il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno festeggiato sabato con i loro bambini.

I gemelli hanno sfruttato al massimo la giornata preparando 46 tartarughine che raggiungeranno prossimamente il Villaggio delle tartarughe in Senegal.

La sera, i due bambini si sono immersi in un universo di videogiochi. Circondati dalle più celebri mascotte della cultura pop, come Mario o Sonic, nella foto i gemelli sono più che contenti. Per l'occasione, la Principessa Gabriella si è travestita da giapponesina.

LEGGI ANCHE: VIDEO. La Famiglia Principesca al completo alla Festa Nazionale di Monaco

Sul suo account Instagram, la Principessa Charlène ha postato un breve video con diverse foto adorabili del Principe Ereditario e della Principessa scattate durante l'anno. Sotto il post la Principessa ha scritto: "Buon compleanno amori miei ❤️❤️" (Happy Birthday my loves").