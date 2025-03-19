Лазурный берег дрожит: землетрясение магнитудой 4,1 сотрясло Ривьеру

Во вторник вечером земля под нашими ногами вибрировала, напоминая об уязвимости региона к тектоническим капризам Лигурийского разлома.

Во вторник, 18 марта, около 18:45 по местному времени землетрясение магнитудой 4,1 балла по шкале Рихтера сотрясло весь Лазурный берег. Эпицентр находился между коммунами Коараз и Конт, примерно в 15 километрах к северу от Ниццы. Подземные толчки, длившиеся всего несколько секунд, отчетливо ощущались не только в Ницце, но и во всем департаменте Приморские Альпы, на востоке Вара, в Монако и даже в Империи в Италии.

Pеклама

Спустя несколько часов, около 22:25, произошел сильный толчок магнитудой 3,7, вызвавший новую волну беспокойства среди жителей.

Никаких существенных повреждений

Несмотря на интенсивность явления, пострадавших или значительного материального ущерба не зафиксировано. Государственные службы оставались мобилизованными в течение всего вечера, чтобы реагировать на многочисленные вызовы, полученные экстренными службами.

«Это явление повторных толчков меньшей силы в течение нескольких часов и дней после первого события является обычным, по словам сейсмологов», напоминают власти, которые призывают население не перегружать линии экстренной связи без необходимости.

Лазурный берег – зона риска

Как напомнила нам Франсуаза Курбулекс, сейсмолог Национального центра научных исследований (CNRS) и Géo Azur, в наших колонках в январе прошлого года: «Во Франции – самые высокие риски землетрясений. И чем ближе к Италии, тем сильнее и чаще будут подземные толчки».

Лигурийский разлом, который простирается от Ниццы до Савоны в Италии, является основной причиной этой сейсмической активности. Несмотря на свою частую природу, землетрясения в регионе редко превышают магнитуду 4.

© Météo Côte d’Azur через Facebook © Protection civile 06 через X

Правильная защита

В случае землетрясения эксперты рекомендуют укрыться под прочным столом, чтобы защитить голову, и, по возможности, выйти на улицу и отойти от зданий. На побережье рекомендуется отойти подальше от моря и не доставать телефон, чтобы заснять это явление.

На данный момент жители Приморских Альп могут обрести полное спокойствие: никаких особых предупреждений в связи с этими подземными толчками не было.