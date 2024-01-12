Существует ли риск землетрясения в Монако?

Какова вероятность сильных толчков? Достаточно ли устойчивы здания? Что делать, если оно всё-таки произойдет? В нашей статье мы рассмотрим этот вопрос и узнаем экспертное мнение сейсмолога.

Согласно данным сейсмологической обсерватории Géo Azur, 7 января недалеко от берегов Монако было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,4. Это действительно является обычным явлением для Лазурного берега, где происходят множественные колебания, но они обычно остаются незаметными для человека. Чтобы разъяснить ситуацию, мы обратились к Франсуазе Курбулекс (Françoise Courboulex), сейсмологу из Нацонального центра научных исследований CNRS и обсерватории Géo Azur.

Является ли Лазурный берег зоной повышенного риска?

«Во Франции риск землетрясений наиболее высок именно здесь. И чем ближе к Италии, тем сильнее и чаще будут толчки», — объясняет Франсуаза.

За столь высокую сейсмическую активность в основном отвечает Лигурийский разлом, который тянется от Ниццы до Савоны в Италии. «Активность велика, но она не сравнима с риском, который существует в Турции, Греции или Японии», — успокаивает сейсмолог.

Альпы и Лигурийский разлом делают приграничную с Италией территорию высокосейсмичной — © SismoAzur

Когда было зарегистрировано последнее сильное землетрясение?

Самое мощное зарегистрированное землетрясение произошло 23 февраля 1887 года. Его эпицентр пришёлся на итальянскую Ривьеру, и в результате этого события погибло более 600 человек. Разрушения и приливные волны нанесли значительный ущерб на большой территории вплоть до Канн. Франсуаза Курбулекс отмечает: «Существует опасность повторения землетрясений магнитудой 5 или 6, но, к сожалению, в отличие от извержений вулканов, сейсмологи не могут предсказать точное время и место таких событий».

Какова сейсмоустойчивость существующих зданий?

С 1993 года все новые строения обязаны соответствовать стандартам сейсмоустойчивости, разработанным с учетом сейсмической зоны (уровень 4 в Приморских Альпах). Эти нормы гарантируют, что здания смогут выдержать мощные землетрясения силой 5 или 6 баллов. Тем не менее, по словам нашего эксперта, «большинство городских центров были построены гораздо раньше и не соответствуют этим нормам, поэтому они могут оказаться под угрозой в случае сильных толчков».

Как вести себя в случае землетрясения?

По мнению эксперта, самое главное, чтобы люди были знакомы с первыми правилами поведения при землетрясении и обладали хорошими рефлексами. «Убивают и наносят травмы не сами толчки, а разрушение зданий и их обломки».

Советы сейсмолога:

Основную опасность в квартире представляют предметы и мебель. «Не ставьте высоко очень тяжёлые предметы. В первую очередь, залезьте под устойчивый стол, чтобы защитить голову. Если есть возможность, покиньте здание и удалитесь от него как можно дальше на безопасное расстояние».

На побережье море также может представлять опасность, поэтому «важно отойти подальше от берега и избегать соблазна снимать всё происходящее на телефон».