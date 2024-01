Y a-t-il un risque de séisme à Monaco ?

Quelle est la probabilité d’une grosse secousse ? Les bâtiments sont-ils assez résistants ? Que faire si cela arrive ? Éclairage avec une experte.

Le 7 janvier dernier un séisme de magnitude 2.4 a été mesuré au large de Monaco, à 25 kilomètres des côtes. Il a été détecté par l’observatoire de sismologie Géo Azur, qui enregistre toutes les vibrations de la région. Un phénomène courant sur la Côte-d’Azur qui subit tous les jours des séismes imperceptibles par l’homme. Françoise Courboulex, sismologue au CNRS et sismologue pour Géo Azur a répondu à nos questions.

La Côte-d’Azur est-elle une zone à risque ?

« En France, c’est là où le risque de séisme est le plus important. Et plus on se rapproche de l’Italie, plus les tremblements seront forts et récurrents », explique Françoise.

La faille Ligure est la principale responsable de cette forte activité sismique. En face des côtes, elle s’étend de Nice à Savone en Italie. « Il y a une grosse activité, mais ça reste loin derrière les risques de la Turquie, de la Grèce ou du Japon », rassure la sismologue.

Les Alpes et la faille Ligure rendent la zone frontalière avec l’Italie très sismique – © SismoAzur

À quand remonte le dernier grand séisme ?

Le plus gros tremblement de terre enregistré remonte au 23 février 1887. Avec pour épicentre la Riviera italienne, il avait fait plus de 600 victimes. Bâtiments détruits et raz-de-marée, les dégâts s’étaient étendus jusqu’à Cannes. « On craint la reproduction de ces séismes de magnitudes 5 ou 6. Le problème c’est que contrairement aux éruptions volcaniques, on ne sait pas les prévoir. »

Les bâtiments actuels sont-ils assez résistants ?

Depuis 1993, des normes parasismiques sont à respecter pour toute nouvelle construction. Elles varient en fonction des zones sismiques (niveau 4 dans les Alpes-Maritimes). Cette réglementation assure la résistance des bâtiments en cas de puissants séismes, de magnitude 5 ou 6. Problème : « la plupart des centres-villes ont été construits bien avant et ne respectent pas ces normes. Ils pourraient devenir à risque en cas de fortes secousses. »

Que faire en cas de séisme ?

Le plus important pour la sismologue est que les populations soient éduquées et aient de bons réflexes. « Ce n’est pas le séisme en lui-même, mais les bâtiments qui blessent et qui tuent. »

Les conseils de l’experte :

À la maison, ce sont les objets et les meubles qui sont dangereux. « Il ne faut pas laisser en hauteur des objets lourds. Si on sent une forte secousse, le premier réflexe est de se mettre sous une table solide pour protéger sa tête. Et si l’on peut, il faut sortir et s’éloigner le plus possible des bâtiments. »

Sur la côte, la mer peut être très piégeuse. « Si ça tremble il faut s’éloigner de la mer et ne surtout pas sortir son téléphone pour filmer, même si ça peut être tentant. »