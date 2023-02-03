Оливье Венден: «Не терять оптимизма в защите окружающей среды!»

Вице-президент и управляющий директор фонда Князя Альбера II рассказал нам о своей карьере, своих достижениях и задачах на 2023 год.

Оливье Венден – человек очень занятый, с ним непросто встретиться. И все-таки он нашел для нас время одним январским вечером в штаб-квартире фонда – роскошном особняке в стиле Прекрасной эпохи на Швейцарском бульваре. С момента своего основания в 2006 году фонд борется с климатическими изменениями.

За круглым столом Оливье Венден с большой скромностью рассказал нам о своей высокой карьере. Он вырос в Княжестве, учился в лицее Альбер I, затем переехал в Париж, а потом в Бордо, где учился в университете на политолога. Он дополнил свое образование Сорбоннским дипломом магистра в международной торговле и стажировками «Summer camps» в США.

Желание служить Монако

«Я еще в молодости хотел стать дипломатом и служить Монако. Заканчивая учебу в Париже в 2003 году, я столкнулся с волнующей реальностью. Монегаскам оказалось не так просто найти работу в столице, потому что тогда бытовало мнение, что нам не обязательно работать», вспоминает Оливье Венден, который немного времени спустя устроился на работу в Grimaldi Forum. Тридцатилетний монегаск надолго запомнил эти «два невероятных года», когда он занимался размещением крупных летних экспозиций.

Проработав год поставщиком проектов для собственной компании, Оливье Венден перешел в рабочие группы Стефана Валери в Национальном совете. «Благодаря моему уровню владения английским языком и готовности к международной деятельности, помимо отдела по связям мне вскоре поручили и международные отношения.» После пяти лет работы Оливье Венден оставил этот пост и перешел в Департамент внешних связей и сотрудничества Княжеского правительства.

Телефонный звонок все изменил

Через год Оливье Вендену позвонили из фонда Князя Альбера II. Ему предложили новую должность исполнительного директора, на которой он проработал с 2014 по 2019 год. «Это была невероятная возможность, мне было 33 года, а впереди меня ждали крупные задачи. Работать на Князя – приятная задача.»

Князь Альбер II – официальный представитель всемирного филантропического альянса по вопросам климата и природы

И эта задача была блестяще выполнена, а с октября 2019 года Оливье Венден был повышен до вице-президента и управляющего директора фонда. Какие перед ним стоят задачи? «Проводить в жизнь стратегию, одобренную правлением во главе с Князем, сопровождать Князя в поездках по делам фонда, таких как на Конференцию ООН по изменению климата, руководить рабочими группами головного офиса, а также сетью зарубежных филиалов фонда», объясняет Оливье Венден и уточняет, что следующая, одиннадцатая Конференция по изменению климата пройдет в Сан-Паулу, в Бразилии.

«Надеемся, что следующая Конференция пройдет на африканском континенте. Нам необходимо присутствие в самых загрязняющих планету странах, таких как Китай, а также в странах, способных найти наилучшие решения вопросов. Например, Бразилия – ключевая страна из-за бассейна Амазонки.»

Оливье Венден также занимается, как он говорит, «нервом войны», т.е. поиском средств: «сегодня можно гордиться возможностью инвестировать и распределять до десяти миллионов евро в год на наши инициативы и проекты, которые мы поддерживаем.»

Тысячи проектов

Оливье Венден затрудняется назвать наиболее важный для него проект. «Сам Князь затрудняется выделить какой-то один проект фонда, но мы горды тем, что всего за 16 лет работы нам удалось спасти таких представителей фауны, как красный тунец, бородач и лесной ибис. Теперь новая задача – тюлень-монах», с энтузиазмом планирует Оливье Венден.

Успехи ассоциации объясняются еще и тем, что фондом руководит действующий глава государства. «Имидж Князя, его личное, всем известное активное участие, его авторитет и, в целом, авторитет Князей Монако вселяет уважение к нам», отмечает Оливье Венден и с гордостью признает, что поддерживает с Князем «уважительные и доверительные отношения».

Князь Альбер II с путешественником Бертраном Пиккаром и Оливье Венденом в марте 2022 г. – © Дирекция по связям / Мануель Витали

Забот на 2023 год у вице-президента хватает. «Мы запускаем инициативу для молодых лидеров младше 35 лет, а также инициативу по лесам и общинам коренного населения, чтобы к ним больше прислушивались. В ноябре 2023 года состоится большой семинар на эту тему. Мы также укрепляем действующие инициативы, такие как Monaco Ocean Week, в рамках которой за одну неделю будет проведено 45 мероприятий, и 16-ю церемонию вручения призов фонда, которая состоится 27 октября 2023 года в Филадельфии в присутствии Князя.»

Отношения с природой

Часть семьи Оливье Вендена происходит из департамента Верхняя Савойя (Haute-Savoie), другая часть – с Корсики. С самого малолетства он внимательно относился к охране природы. «Нам с братом повезло, нас правильно воспитывали: никакого расточительства, поменьше пластика в доме… Став отцом, я очень внимательно стал относиться к продуктам питания и, в целом, к моему режиму потребления», рассказывает он.

На вопрос, как он оценивает будущее планеты – с оптимизмом или с пессимизмом – Оливье Венден спонтанно отвечает: «Нельзя терять оптимизм. Несмотря на все разочарования, в мире много прекрасного. Мы видим, что решения есть. Мы их видим у подрастающего поколения: решения о покупках принимают этическую и экологическую логику. Также видно развитие вторичного рынка. Предприятия начинают это понимать, перемены уже идут.»