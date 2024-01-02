Что делать со старой новогодней елкой? Сдать в приемный пункт!
В Монако работает несколько приемных пунктов.
Прошло Рождество и, может быть, пора уже сложить игрушки и гирлянды, а главное – убрать елку из гостиной.
Чтобы не бросать ее на улице и не загромождать помещение для мусорных баков, Дирекция по городскому благоустройству, мэрия Монако и SMA возобновили операцию «сдай елку!»
С 26 декабря по 26 января вы можете бесплатно сдать вашу старую елку в один из следующих пунктов:
- Площадь Сен-Николя
- Площадь Сент-Девот
- Променад Оноре II (перед Садами Аполлин)
- Аллея Сен-Жан-Поль II
- Эспланада Альбера I (напротив супермаркета Casino)
- Бульвар дю Ларвотто (перед перекрестком с улицей Портье)
- Площадь де Мулен
- Мост Сент-Девот (верхний вход на ж/д вокзал)
- Площадь Сен-Шарль
- Бульвар де Бельжик (рядом с остановкой автобуса Bosio)
- Авеню Эктор Отто (Escorial)