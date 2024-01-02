Про Монако
Monaco Tribune Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Monaco Tribune Справочник - КультураКультура
Monaco Tribune Справочник - МероприятияМероприятия
Monaco Tribune Справочник - Местная информацияМестная информация
Monaco Tribune Справочник - Монако в миреМонако в мире
Monaco Tribune Справочник - ОтдыхОтдых
Monaco Tribune Справочник - СпортСпорт
Monaco Tribune Справочник - ТуризмТуризм
Видео Подкасты
Логотип Monaco Tribune / Ссылка на главную страницу
Гид

Что делать со старой новогодней елкой? Сдать в приемный пункт!

Автор: Camille Esteve
Опубликовано 2 января 2024
depose-sapin-monaco
Эти пункты принимают бесплатно только старые елки – Unsplash
Автор: Camille Esteve
- 2 января 2024

В Монако работает несколько приемных пунктов.

Прошло Рождество и, может быть, пора уже сложить игрушки и гирлянды, а главное – убрать елку из гостиной.

Чтобы не бросать ее на улице и не загромождать помещение для мусорных баков, Дирекция по городскому благоустройству, мэрия Монако и SMA возобновили операцию «сдай елку!»

С 26 декабря по 26 января вы можете бесплатно сдать вашу старую елку в один из следующих пунктов:

  • Площадь Сен-Николя
  • Площадь Сент-Девот
  • Променад Оноре II (перед Садами Аполлин)
  • Аллея Сен-Жан-Поль II
  • Эспланада Альбера I (напротив супермаркета Casino)
  • Бульвар дю Ларвотто (перед перекрестком с улицей Портье)
  • Площадь де Мулен
  • Мост Сент-Девот (верхний вход на ж/д вокзал)
  • Площадь Сен-Шарль
  • Бульвар де Бельжик (рядом с остановкой автобуса Bosio)
  • Авеню Эктор Отто (Escorial)