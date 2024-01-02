Что делать со старой новогодней елкой? Сдать в приемный пункт!

В Монако работает несколько приемных пунктов.

Прошло Рождество и, может быть, пора уже сложить игрушки и гирлянды, а главное – убрать елку из гостиной.

Чтобы не бросать ее на улице и не загромождать помещение для мусорных баков, Дирекция по городскому благоустройству, мэрия Монако и SMA возобновили операцию «сдай елку!»

С 26 декабря по 26 января вы можете бесплатно сдать вашу старую елку в один из следующих пунктов: