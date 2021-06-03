











Производитель электромобилей Venturi представил новую модель Antarctica — это первый автомобиль для полярных исследований с нулевыми выбросами. По этому случаю Князю Альберу II был предложен прототип, совершавший экспедицию в Канаду в 2019 году.

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Накануне Князю Монако представили последнюю версию автомобиля Antarctica.

Для Князя Монако это была возможность вспомнить свою экспедицию в Канаду, где он управлял старой моделью на 42-километровом участке горного склона между Дис-Лейк и Телеграф-Крик, на земле индейцев тахлтан.

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После поездки в Антарктиду в 2009 году Князь Альбер II сказал президенту Venturi Жильдо Пастору, что на научно-исследовательских станциях нет экологически чистых автомобилей.

Фонд Князя Альбера II доверил производителю миссию по созданию решения с нулевыми выбросами для доступа к местам научных исследований.

© Venturi

Автомобиль, не имеющий аналогов в мире

С тех пор было разработано три версии автомобиля. Последняя версия, представленная Государю во вторник, начнет работать с 7 декабря на бельгийской научной базе «Принцесса Елизавета» в Антарктиде.

Благодаря складным продольным сидениям новый автомобиль может перевозить до 6 человек и оборудование. Второй аккумулятор увеличивает изначальную автономность до 50 км.

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«Благодаря Venturi Antarctica ученые смогут лучше проводить исследования, не загрязняя места, где качество анализа зависит от каждой молекулы. Мы гордимся, что разработали технологию, которая отвечает миссии, возложенной на нас Фондом Князя Альбера II», — сказал Жильдо Пастор.