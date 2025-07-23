Цветочный маэстро Монако: Марко Траверсо празднует 40 лет карьеры

В своей мастерской в Монако Марко Траверсо вот уже 40 лет делает букеты с таким же вниманием к деталям, как ювелир собирает украшения. В честь этой круглой даты 9 июля 62-летний флорист пригласил друзей и коллег в ресторан Louis XV.

Марко почти не расстаётся с рабочим фартуком. Его голос — спокойный, с лёгким итальянским акцентом. А глаза начинают сиять, как только заходит разговор о цветах. Вот уже четыре десятилетия он остаётся главным флористом Монако — сдержанный, увлечённый, настоящий мастер, который обращается с цветами как с живыми существами.

Он не скрывает, с чего всё началось: «Я начинал с нуля, а теперь живу тем, что люблю». И эта простота подкупает, особенно когда знаешь, что именно Марко украшал цветами одни из самых важных событий Княжества — в том числе свадьбу Князя Альбера II и Шарлен Уиттсток в июле 2011 года. Его родители были экспортёрами генуэзских цветов, и он вполне мог бы продолжить семейное дело. Но вместо торговли оптом он выбрал что-то куда более тонкое и личное — работу с каждым бутоном, стеблем и лепестком.

«Я купил небольшой цветочный ларёк. Не стесняюсь сказать, что начинал как обычный продавец на рынке в Монте-Карло», — говорит он с улыбкой. Это спокойствие и честность резко контрастируют с миром глянца и высоких стандартов, в котором он теперь живёт и работает. Бывший продавец овощей и фруктов сумел подняться до уровня флориста, которому доверяют самые изысканные клиенты: от Княжеской семьи и мишленовских шефов до международных звёзд.

Свой юбилей Марко Траверсо отметил в ресторане Louis XV, где всё когда-то и началось © Бенжамен Годар – Monaco Tribune

Кухня и цветы

Один человек сыграл в жизни Марко ключевую роль — шеф-повар Ален Дюкасс. В 1983 году, будучи ещё молодым, он заметил необычного флориста-самоучку и пригласил его сделать цветочную композицию для зала ресторана Louis XV. Так началось их долгосрочное сотрудничество, которое продолжилось в ресторане Grill, в отеле Hôtel de Paris, а затем и в Hermitage. «Именно у него я учился своему ремеслу. Он научил меня каждый день сомневаться, искать лучшее и делиться любовью к цветам», — признаётся Марко Траверсо. В его словах — та самая честность и самокритичность, которые отличают настоящих художников.

Со своей стороны, Ален Дюкасс всегда подчёркивал, насколько редким и гармоничным было их творческое партнёрство: «Они оба — и повар, и флорист — работают с мимолётной красотой. Блюдо нужно съесть сразу, букет — завянет. Но именно в этом и заключается их магия».

© Ален Дюпра

Искусство нюансов

В своей мастерской на авеню Пренс-Пьер Марко Траверсо никогда не выбирает цветы просто по списку — он делает это сердцем. Для него цвет — это язык, который понятен без слов: «Хотя я редко использую красный и белый, мне нравятся все цвета. Особенно люблю нежные пастельные тона. И, конечно, всегда предпочитаю сезонные цветы».

© Ален Дюпра

Прошло сорок лет, а запросы клиентов всё такие же — дерзкие и временами безумные. «Иногда нас просят сотворить невозможное в невероятные сроки. И мы честно задаёмся вопросом: зачем мы на это согласились?» — улыбается он. Но отказаться — не в его духе. Эта увлечённость и стремление к идеалу — часть его натуры. Даже когда задача кажется нереальной, Марко не умеет сказать «нет».

Например, сейчас он работает над оформлением вечера в стиле «китайский шик». «Нужно найти фонарики и ещё кучу разных деталей, которых здесь просто нет», — рассказывает он. — «Это совсем не просто, потому что иногда приходится в рекордные сроки искать поставщиков в Париже или даже за границей».

Марко Траверсо и его жена Карель © Ален Дюпра

Вечное начало

Вместе со своей женой Карель — в прошлом ювелиром, а сегодня арт-директором и организатором мероприятий — Марко Траверсо создал небольшую, но очень узнаваемую флористическую империю. В 1982 году они основали компанию Marco Traverso & Histoires d’ours, объединив цветы и искусство создания атмосферных событий.

Их подход строится не просто на эстетике, а на настоящем уважении к труду. Как точно подметил Ален Дюкасс: «Марко — человек труда. А много работать — значит много любить».

Букет, созданный Марко Траверсо, сегодня украшает холл отеля Hôtel de Paris © Бенжамен Годар – Monaco Tribune

Сегодня, в свои 62, Марко — или, как его с уважением называют, «месье Марко» — по-прежнему полон той самой энергии, с которой начинал. Любознательность у него всё такая же — детская и честная.

«Чтобы двигаться вперёд, нужно быть увлечённым. Только так можно каждый раз начинать сначала, открывая новые горизонты», — говорит он просто. И эта простая мысль, сказанная без пафоса, звучит как настоящее жизненное кредо.