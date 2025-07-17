Где освежиться в Монако?

Лето в Княжестве в самом разгаре, температура очень высокая. Мы попросили наших читателей посоветовать, где укрыться от жары. Вот пять мест, где можно освежиться и насладиться Монако, не задыхаясь.

Бары, фонтаны, пляжи, рестораны, кафе-мороженое, затенённые или кондиционированные места, детские сады… В Княжестве есть много способов защитить себя от солнца, но вам всё равно нужно знать, где находятся лучшие места.

Город Монако и его тенистые переулки

Курс – на Скалу! На нашей странице в Facebook Алекс предлагает: «В переулках города Монако не так жарко». И он прав: как только вы подниметесь по главному пандусу, узкие улочки города Монако, застроенные старинными зданиями, – как глоток свежего воздуха.

Со Скалы открывается захватывающий вид на Княжество © Все права защищены

Здесь – магазины, затененные рестораны и даже Океанографический музей, где можно укрыться от солнца на несколько часов. А для семей – детский сад Скалы под высокими соснами станет маленьким оазисом покоя.

Зелёные зоны в Княжестве:

Несмотря на небоскребы, Монако полно зелёных зон, идеально подходящих для того, чтобы подзарядиться энергией и насладиться естественной тенью. Арлетт выбрала своё место: «В садах над школой в Фонвьей зелено». Среди самых приятных садов:

Сады Сен-Мартен вокруг дворца с видом на Средиземное море и тенистыми дорожками

Парк Фонвьей и розарий Княгини Грейс, среди фонтанов, уточек и роз

Сад «Маленькая Африка» в двух шагах от площади Казино

Японский сад, дзенский и тенистый, с карпами кои и небольшими понтонами

Кроме того, в Княжестве – множество бесплатных питьевых фонтанчиков. Они установлены в ключевых местах, таких как Ларвотто, Маретерра, Дворцовая площадь или вблизи туристических объектов и позволяют освежиться в любое время суток. Отличная идея, практичная и экологичная, особенно если вы используете бутылку для воды вместо одноразовой пластиковой бутылки.

Пляжи и бассейны:

Хотите окунуться? Виви регулярно ходит в «Бассейн», чтобы освежиться. В Княжестве в течение всего сезона открыто несколько бассейнов. Независимо от того, являются ли они общедоступными или предназначены только для гостей многочисленных роскошных отелей Монако, в нашем практическом руководстве вы наверняка найдете решение, которое подойдёт вам лучше всего.

Что касается пляжей, Ларвотто с сеткой против медуз и пляжем для инвалидов предлагает вам насладиться солнечными ваннами. Недавно обустроенные новые плиты Рыбацкой дамбы принимают вас для освежающего купания практически в открытом море. Наконец, в двух шагах от отеля Monte-Carlo Bay находится пляж Пон-де-Фер, где вы также сможете насладиться Средиземным морем.

В высокий сезон здесь очень многолюдно, в новом Ларвотто есть несколько затененных зон © Visit Monaco

Кондиционируемые помещения:

В Монако большинство магазинов и торговых центров оснащены кондиционерами. Эрик говорит, что он ходит в «торговый центр Metropolis, в котором есть кондиционер». На месте, в самом сердце золотого квадрата Монако, вас ждут многочисленные магазины.

Кондиционированный торговый центр Metropole ждёт вас на шопинг © Metropole Shopping Center Monte-Carlo

Торговый центр Фонвьей и новый развлекательный центр Box98 также позволят вам освежиться. После долгой прогулки по Княжеству что может быть лучше, чем завершить день картингом на трассе, похожей на трассу Монако? Для Лилиан всё просто: когда ей нужно освежиться, она идёт «туда, где есть кондиционер».

Освежающие магазины:

В улицах Княжества разбросано множество кафе-мороженых. Что может быть лучше хорошего мороженого, чтобы освежиться? Год назад мы спросили наших читателей, где найти лучшее мороженое в Монако, и именно кафе-мороженое Santo Gelato оказалось на первом месте в опросах.

Недавно в Монако появилась очень модная новинка – Bubble Tea. Этот напиток предлагают несколько магазинов, например, Superboba на улице Принцессы Каролины или Bubble Bar Monaco на проспекте Спелюг, 17. Для любителей фруктовых соков, Seaside Juicery предлагает вам освежающие детокс-соки по адресу 12, Rue des Açores.

Наконец, множество кафе открыты в течение всего дня, предлагая вам холодный кофе или различные альтернативные напитки, например, очень популярный холодный чай Маття.