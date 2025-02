Vidéo : Qu’est-ce que l’alimentation végétale ? Explications et recettes à tester !

Dans cette vidéo, John vous explique les fondamentaux de l'alimentation végétale : un mode de vie nourrissant qui met l'accent sur l'équilibre et la diversité des saveurs. Découvrez comment une alimentation sans viande peut enrichir vos repas et booster votre énergie au quotidien © Monaco Tribune

Découvrez les secrets de l’alimentation végétale dans notre dernière vidéo YouTube avec John, le fondateur de Seaside Juicery Monaco. Entre bienfaits, recettes sans viande et inspirations de menus équilibrés, apprenez comment ce mode de vie peut transformer votre quotidien.

L’alimentation végétale, ou « plant-based diet », ne se limite pas seulement à un régime sans viande. Elle repose sur l’idée de consommer principalement des aliments d’origine végétale, comme les légumes, les fruits, les céréales, les légumineuses, les noix et les graines.

Publicité

Cette approche favorise une alimentation riche en fibres, vitamines et minéraux, et évite les produits d’origine animale et souvent transformés. Il ne s’agit pas seulement de supprimer la viande, mais aussi de choisir des aliments nourrissants, non raffinés et pleins de bienfaits !

Chez Seaside Juicery Monaco, chaque recette est conçue pour nourrir à la fois le corps et l’esprit. En privilégiant des ingrédients locaux, biologiques et éthiques, la marque s’engage pour une production durable et responsable. Le but ? Créer des expériences culinaires qui respectent la planète et la cause animale, tout en célébrant la vie à travers la nourriture.

Dans cette vidéo, laissez-vous inspirer par l’alimentation végétale dans toute sa simplicité et sa richesse. Nous vous invitons à découvrir des recettes colorées et savoureuses qui vous permettront de prendre soin de vous, tout en respectant votre santé, vos valeurs et l’environnement.

Découvrez en images la Villa Ephrussi de Rothschild, véritable trésor de la Côte d’Azur