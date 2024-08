Découvrez en images la Villa Éphrussi de Rothschild, véritable trésor de la Côte d’Azur

Dans notre dernier reportage vidéo, nous vous emmenons découvrir la Villa Éphrussi de Rothschild, joyau architectural de la Côte d’Azur, niché sur la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Bienvenue dans l’une des plus somptueuses demeures de la Riviera française.

Que vous soyez amateur d’art, passionné d’histoire, admirateur d’architecture ou simplement curieux, cette visite de la Villa Éphrussi de Rothschild vous promet une immersion captivante dans un monde de beauté et de raffinement.

Dans ce reportage, nous vous emmenons dans une visite guidée de la villa et de ses somptueux jardins. Explorez les intérieurs richement décorés, qui abritent une précieuse collection d’art et de meubles d’époque. Apprenez-en plus sur la vie fascinante de la baronne Béatrice Éphrussi de Rothschild et l’histoire de cette résidence emblématique.

À noter que la villa a été choisie pour représenter la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le prestigieux programme Le Monument préféré des Français ! Les résultats des votes de la grande finale seront dévoilés le 21 septembre prochain, par Stéphane Bern.

Découvrez le domaine autrement avec les Nocturnes de la Villa

Tous les lundis et mardis jusqu’au 27 août, de 20 heures à minuit, laissez-vous envoûter par les Nocturnes 2024. Dans une atmosphère féérique, les allées et bassins du jardin à la française s’illumineront à la lueur de mille bougies, créant un décor de rêve pour une expérience inoubliable.

Inspirée par la vision artistique de Béatrice Éphrussi de Rothschild, cette deuxième édition mettra à l’honneur les plus grands artistes avec une programmation flamboyante de chant, musique, danse et littérature. Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir la villa et ses jardins à la tombée de la nuit, dans un spectacle à ciel ouvert.

Voici le programme à venir :

12 août – spectacle lyrique : Christophe Barbier – Mozart, mon amour

13 août – récital : David Fray & Melody Louledjian – Schumann, Wolf, Hahn et Strauss

19 août – concert : Elizabeth Vidal & André Cognet – De Bach aux Beatles

20 août – concert : Neïma Naouri & The Amazing Keystone Big Band feat. David Enhco – Judy Garland

26 août – danse : Martin Harriague & Emilie Leriche – Crocodile

27 août – concert : Bruno Mantovani et l’Ensemble Orchestral Contemporain – Titan

