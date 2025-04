Le guide complet pour profiter des piscines à Monaco

Où aller nager cet été ? Quelles sont les activités proposées par les différentes piscines en Principauté ? Monaco Tribune fait le point.

Chaque année, le Stade Nautique Rainier III, la piscine Saint-Charles et le centre nautique Albert II accueillent des dizaines de milliers d’usagers. Pour les habitués de ces structures et ceux qui souhaiteraient les découvrir : 2025, mode d’emploi.

Le Stade Nautique Rainier III

Son ouverture est attendue chaque année et bonne nouvelle, l’attente n’est plus très longue. Le Stade Nautique Rainier III ouvrira ses portes ce mardi 6 mai dès 9h. Pour les usagers qui ne résident pas à Monaco, le ticket est à 12€ et 9€ pour les 3 à 17 ans. Pour les résidents, le prix diminue à 6€ pour les adultes et 4,50€ pour les jeunes.

L’accès au Stade Nautique reste interdit aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés par une personne majeure.

La piscine comporte plusieurs plongeoirs, de 1, 3 et 5 mètres chacun, en plus d’un toboggan. De mai à octobre, des cours d’aquagym, aqua bike et des circuits aquatiques sont proposés. En partenariat avec le CE.S.M.M. (Club d’Exploration Sous-Marine de Monaco), des sessions gratuites d’initiation à la plongée seront proposées aux adultes et aux enfants dès 8 ans les mercredis 25 juin, 16 juillet, 6 et 27 août.

A noter que la piscine sera fermée lors des grands évènements :

Grand Prix Automobile : du lundi 19 au lundi 26 mai

Splash Party : mercredi 18 juin 2025

Adresse : Route de la Piscine, 98000 Monaco

Infos pratiques : Horaires d’ouverture

Centre nautique Albert II

Centre nautique Albert II © Stade Louis-II

Situé au cœur du Stade Louis-II, le Centre nautique est composé de trois bassins : un premier olympique, un second d’initiation et une fosse à plongeons. Le centre accueille des entraînements de water-polo, natation sportive ou synchronisée mais aussi de l’aquagym et des entraînements d’apnée. La piscine a rouvert en 2023 après plusieurs étés de rénovation.

Adresse : 7 Av. des Castelans, 98000 Monaco

Infos pratiques : Les tarifs et horaires du centre nautique sont à retrouver sur cette page

La Piscine Saint-Charles

L’équipement sportif était fermé depuis le 29 juin 2022 et a accueilli d’importants travaux mais depuis le 1er juin 2023, il est enfin possible d’accéder au bassin. Trois activités sont proposées au public.

AquaPower pour les plus sportifs : une séance de sport dans l’eau ! « C’est du fitness dans l’eau, toujours en musique, avec un rythme qu’il faudra tenir. Il y aura un mélange de mouvements dans le bassin, de gainage en extérieur et un circuit training dans et hors bassin », a confié Sophie Potel, responsable des animations de la piscine, dans les colonnes de Monaco-Matin.

Aqua Relax : davantage axée sur le yoga, l’activité sera ouverte à tous et comportera des étirements ou encore des exercices de respiration.

Aqua Trampo : cette activité mêle trampoline et exercices aquatiques ! Elle permet de se tonifier tout en s’amusant, dans une ambiance dynamique et sans impact pour les articulations.

AquaMerMaid-Dolphin : une activité réservée aux enfants sachant nager, à partir de six ans. C’est une séance de natation où le nageur devra positionner ses jambes dans un monopalme et se déplacer par ondulation.

Ces quatre activités viennent s’ajouter à celles déjà proposées tout au long de l’année : cours de natation prénatale, cours de « bébés nageurs », cours d’aquagym, aqua bike, de stretching ou encore les leçons de natations pour adultes et enfants. À noter que l’établissement est également équipé d’une salle de sport, des cours de gym douce y sont proposés.

Adresse : 7 Av. Saint-Charles, 98000 Monaco

Infos pratiques : www.mairie.mc

La piscine du Monte Carlo Bay Hotel & Resort

Les splendides hôtels de Monaco renferment aussi de nombreuses piscines. C’est le cas du Monte Carlo Bay Hotel & Resort qui propose non seulement un bassin intérieur et extérieur mais aussi un magnifique lagon à fond de sable de 100 mètres de long au cœur d’un jardin tropical. Le tout à quelques mètres de la mer Méditerranée et avec une vue imprenable sur le rocher.

Les piscines sont ouvertes tous les jours de 8 heures à 19 heures et jusqu’à 20h en juillet et août. Comptez 55 € par personne en basse saison, jusqu’à 185 € en juillet et août, 140 € en mai, juin et septembre en semaine, et 180 € les week-ends sur cette même période.

Infos pratiques : Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Nikki Beach – Fairmont Hotel

Pour profiter d’une ambiance animée et festive ou observer le grand prix en bikini, la piscine du Nikki Beach sur le toit du Fairmont Monte Carlo est parfaite pour vous.

Rouverte depuis début avril, elle fermera ses portes en octobre pour la saison hivernale. En attendant, vous pouvez admirer la vue depuis le toit de l’hôtel et vous rafraichir tous les jours de 8 heures à 20 heures.

Infos pratiques : Nikki Beach

Monte-Carlo Beach

Depuis le 14 avril, il est de nouveau possible de profiter de la magnifique piscine olympique du Monte-Carlo Beach. Chauffée à 28°C, l’eau provient directement de la mer et profite d’une filtration à l’ozone. Nichée dans un écrin de verdure et éloignée de l’effervescence du centre de Monaco, la piscine du Monte-Carlo Beach est l’endroit idéal pour tous ceux qui recherchent un peu de tranquillité.

Infos pratiques : Monte-Carlo Beach