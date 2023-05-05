Справочник монакских бассейнов на лето

Где можно поплавать этим летом? Что интересного предлагают различные бассейны Княжества? Monaco Tribune разбирается.

Каждый год Водный стадион Ренье III, бассейн сен-Шарль и водный центр Альбер II принимают десятки тысяч человек. Для завсегдатаев этих заведений и тех, кто хочет с ними ознакомиться: инструкция на 2023 год.

Водный стадион Ренье III

Водный стадион Ренье III © Мэрия Монако

Комплекс открылся в субботу, 29 апреля, с новыми ценами на билеты! Для тех, кто не живет в Монако, билеты подорожали на 60%. Для взрослых билет теперь стоит не 7,50 €, а 12,00 €; для детей 3-17 лет – не 6,00 €, а 9,00 €. За это повышение цен 28 марта проголосовал мэр, Жорж Марсан, и его заместители, чтобы ограничить посещаемость стадиона.

Вход на водный стадион запрещен детям до 12 лет без взрослых.

Бассейн оснащен горкой и несколькими вышками для прыжков в воду © Monaco Tribune

Помимо горки в бассейне есть несколько вышек для прыжков в воду высотой 1, 3 и 5 метров каждая. С мая по октябрь предлагаются курсы водной гимнастики, аквабайка и водной полосы препятствий.

Адрес: Route de la Piscine, 98000 Монако

Полезная информация: Расписание

Водный центр Альбер II

Водный центр Альбер II © Стадион «Луи II»

Расположенный на территории стадиона «Луи II» водный центр состоит из трех бассейнов: олимпийского, для начинающих и для прыжков в воду. В центре проводятся тренировки по водному поло, спортивному и синхронному плаванию, а также по водной гимнастике и фридайвингу. После нескольких лет обновления центр наконец открылся, несмотря на аварию в начале апреля, вследствие повреждения двух баков очистки воздуха, что привело к закрытию центра на два дня.

Княгиня Шарлен в водном центре Альбер II за несколько часов до Турнира Святой Девоты 21 апреля © Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)

В этом году особых изменений нет, не считая того, что центр будет закрыт с 15 по 29 мая из-за Международной встречи по плаванию. Бассейн для начинающих будет закрыт на неделю раньше, с 8 мая.

Адрес: 7 Av. des Castelans, 98000 Монако

Полезная информация: Тарифы и расписание – здесь

Бассейн Сен-Шарль

Бассейн Сен-Шарль © Мэрия Монако

Бассейн Сен-Шарль откроется в конце мая. Он был закрыт с 29 июня 2022 на капитальный ремонт. Публике предлагается три новых развлечения.

AquaPowerPlus: занятия спортом в воде! «Это фитнес в воде, под музыку, надо будет держать ритм. Это будет смесь движений в бассейне, разминка торса на улице и круговая тренировка в бассейне и на берегу», рассказывает Софи Потель, ответственная за занятия в бассейне, в колонках издания Monaco-Matin.

Aqua Relax: занятия йогой для всех, включающие растяжку и дыхательные упражнения.

AquaMerMaid-Dolphin: занятия для детей от 6 лет, умеющих плавать. Это – плавание в моноласте волнообразными движениями.

Эти новые занятия добавлены к тем, которые предлагаются круглый год: курсы предродового плавания, курсы «младенцев-пловцов», водная гимнастика, аквабайк, мягкая растяжка и уроки плавания для взрослых и детей.

Адрес: 7 Av. Saint-Charles, 98000 Монако