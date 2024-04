La guida completa alle piscine di Monaco

Dove nuotare quest’estate? Quali sono le attività offerte dalle varie piscine del Principato? Monaco Tribune ha fatto un resoconto per voi.

PubblicitÃ

Ogni anno, lo stadio nautico Rainier III, la piscina Saint-Charles e il centro nautico Albert II accolgono decine di migliaia di persone. Per chi già conosce queste strutture e per chi vuole scoprirle, ecco le istruzioni per l’uso per il 2024.

Lo stadio nautico Rainier III

Lo stadio nautico Rainier III © Comune di Monaco

La sua apertura si fa sempre attendere, ma ci sono buone notizie. Quest’anno non dovrete aspettare così tanto, perché lo stadio nautico Ranier III aprirà il 29 aprile. Per chi non risiede a Monaco, il biglietto costa 12€ per gli adulti e 9€ da 3 a 17 anni. Per i residenti, invece, il prezzo scende a 6€ per gli adulti e 4,50€ per i bambini.

I minori di 12 anni possono accedere allo stadio nautico solo se accompagnati da un adulto.

La piscina ha uno scivolo e diversi trampolini. © Monaco Tribune

La piscina dispone di diversi trampolini da 1, 3 e 5 metri e di uno scivolo. Da maggio a ottobre vengono offerti corsi di acquagym, aqua bike e circuiti acquatici.

Segnaliamo che la piscina sarà chiusa durante i grandi eventi:

Gran Premio Storico: da giovedì 9 a domenica 12 maggio 2024 incluso

Gran Premio: da martedì 21 a lunedì 27 maggio 2024 incluso

100 anni dell’ASM: sabato 22 giugno 2024

Splash Party: mercoledì 26 giugno 2024

Indirizzo: Route de la Piscine, 98000 Monaco

Info utili: Orari di apertura

Centro nautico Alberto II

Centro nautico Alberto II © Stadio Louis-II

Nel cuore dello Stadio Louis-II, il Centro nautico conta tre piscine: una olimpionica, una per imparare a nuotare e una per i tuffi. Il centro offre allenamenti di pallanuoto, nuoto sportivo e nuoto sincronizzato, oltre a corsi di acquagym e apnea. La piscina ha riaperto l’anno scorso dopo diverse estati di ristrutturazione.

La Principessa Charlène al centro nautico Alberto II, poche ore prima del Torneo di Sainte Dévote, il 21 aprile 2023. © Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali

Indirizzo: 7 Av. des Castelans, 98000 Monaco

Info utili: trovate le tariffe e gli orari del centro nautico qui

La Piscina Saint-Charles

La piscina Saint-Charles © Comune di Monaco

Il centro sportivo è stato chiuso dal 29 giungo 2022 per lavori, ma dall’1 giugno 2023 l’accesso alla piscina è stato ripristinato con una serie di nuove attività offerte al pubblico.

AquaPowerPlus: una sessione di allenamento in acqua! “È fitness in acqua, sempre a ritmo di musica, con un passo da rispettare. Ci sarà un mix di movimenti in piscina, allenamento all’esterno e un circuito da seguire dentro e fuori dall’acqua”, ha raccontato Sophie Potel, responsabile delle attività della piscina, a Monaco-Matin.

Aqua Relax: ispirata più allo yoga, questa attività è aperta a tutti e prevede esercizi di stretching e respirazione.

AquaMerMaid-Dolphin: un’attività riservata ai bambini che sanno già nuotare, a partire dai sei anni. Si tratta di una lezione di nuoto in cui il nuotatore deve posizionare le gambe in un monopinna e muoversi con movimenti ondulatori.

Queste tre attività si aggiungono a quelle già offerte durante l’anno: lezioni di nuoto prenatale, lezioni di “nuoto baby”, aquagym, aqua bike, stretching e lezioni di nuoto per adulti e bambini.

Indirizzo: 7 Av. Saint-Charles, 98000 Monaco

Info utili: www.mairie.mc

La piscina del Monte Carlo Bay Hotel & Resort

Anche gli splendidi hotel di Monaco vantano numerose piscine. È il caso del Monte Carlo Bay Hotel & Resort che, oltre a offrire una piscina interna ed esterna, ha anche una magnifica laguna di sabbia lunga 100 metri nel cuore di un giardino tropicale. Il tutto a pochi metri dal Mediterraneo e con una vista mozzafiato sulla Rocca.

La laguna del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort © Monte-Carlo Bay Hotel & Resort / Facebook

Le piscine sono aperte tutti i giorni dalle 8:00 alle 19:00 e fino alle 20:00 a luglio e agosto. Il costo è di 55€ a persona in bassa stagione e raggiunge i 180€ a luglio e agosto.

Info utili: Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Nikki Beach – Fairmont Hotel

Se cercate un ambiente vivace da cui guardare il Gran Premio in bikini, la piscina del Nikki Beach sul tetto del Fairmont Monte Carlo è l’ideale.

Le sdraio del Nikki Beach e la vista sulla celebre curva di fronte al Fairmont © Nikki Beach Monte Carlo / Facebook

Riaperta il 5 aprile, chiuderà a ottobre per la stagione invernale. Nel frattempo, potete ammirare la vista dal tetto dell’hotel e darvi una rinfrescata tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00.

Infos utili: Nikki Beach

Monte-Carlo Beach

Dal 12 aprile 2024, potrete di nuovo godere della splendida piscina olimpica del Monte-Carlo Beach. Riscaldata a 28°C, l’acqua arriva direttamente dal mare e ha un filtro all’ozono. Immersa in una vegetazione lussureggiante e lontana dal trambusto del centro di Monaco, la piscina del Monte-Carlo Beach è il luogo ideale per chi cerca un po’ di pace e tranquillità .

La piscina del Monte-Carlo Beach © Monte-Carlo Beach / Facebook

Info utili: Monte-Carlo Beach