Cosa fare a luglio a Monaco?

Come le temperature, anche il calendario degli eventi a Monaco si preannuncia infuocato per questo mese di luglio.

La tradizionale mostra estiva al Grimaldi Forum è di nuovo in pieno svolgimento, mentre l’OPMC si prepara a eseguire tre concerti in un luogo iconico del Principato. Tra cultura, sport e attività per grandi e piccini, non mancheranno le occasioni per godersi l’estate nel Principato.

Da non perdere:

Dall’8 luglio al 31 agosto, il Grimaldi Forum ospiterà la mostra estiva «Colori! Capolavori del Centre Pompidou». Un viaggio immersivo e sensoriale nel XX secolo attraverso oltre cento opere iconiche.

L’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo vi dà appuntamento per tre concerti straordinari nella Corte d’onore del Palazzo del Principe il 10, 20 e 31 luglio. Ultimi biglietti disponibili sul sito ufficiale dell’OPMC.

Nei Grandi Appartamenti del Palazzo, la mostra Grace#1 rende omaggio alla Principessa Grace con uno sguardo intimo e toccante sulla sua vita. Potrete immergervi nel suo universo dal 5 luglio al 14 settembre.

Lo sport entra in scena:

Dal 3 al 5 luglio, il Jumping International di Monte-Carlo torna sul Port Hercule: i migliori cavalieri del mondo si sfideranno per conquistare il Longines Global Champions Tour Grand Prix del Principe di Monaco, con un montepremi da 1,5 milioni di euro.

I migliori cavalieri del mondo saranno presenti nel Principato © Longines Global Champions Tour / Jorge Cunha

Imperdibile anche il Meeting Herculis l’11 luglio allo Stadio Louis-II: in pista scenderanno i più grandi atleti internazionali, tra cui ben 7 campioni olimpici, per una serata fuori dal comune. Affrettatevi, ci sono ancora biglietti disponibili!

Per i più piccoli:

Venerdì 4 luglio la Rocca si trasforma in un grande carnevale con U Sciaratu, organizzato dal Comune di Monaco: spettacoli di strada, laboratori di trucco, sculture di palloncini… e un ballo in piazza dalle 22. Vestirsi in maschera è più che consigliato!

La Rocca verrà invasa dal Carnevale © Comune di Monaco

Dal 18 luglio al 24 agosto, il Port Hercule si trasforma in un parco giochi a cielo aperto: giostre, kart, basket, pesca alle paperelle, tappeti elastici, tatuaggi temporanei… e il passaggio dell’iconico furgone biancorosso dell’AS Monaco per l’ormai famoso AS Monaco Kids Tour.

Volete provare qualcosa di diverso? Dal 7 luglio al 15 agosto, il chapiteau di Fontvieille ospita i corsi estivi della scuola di circo. Quest’anno si punta sulle arti aeree, tra trapezi e altre attività spettacolari. Info e iscrizioni sul sito dell’associazione o al numero +(33) 6 14 67 11 69.

Un’idea originale:

Il 16 luglio potrete partecipare a un battesimo dell’acqua gratuito allo Stadio Nautico Rainier III, guidati da istruttori professionisti. L’attività è aperta ad adulti e bambini dagli 8 anni in su. Prenotazioni solo in loco, il giorno stesso.

Musica e cultura:

Dal 5 luglio al 15 agosto, la Salle des Étoiles ospiterà il Monte-Carlo Summer Festival 2025. In programma: Santana, Scorpions, The Dire Straits Experience, Benson Boone, Paul Kalkbrenner che darà un tocco elettronico a questa edizione tanto attesa.

Sempre al Grimaldi Forum, dall’11 luglio al 31 agosto si terrà la mostra «Monaco e i Napoleone. Destini incrociati», con quasi 200 oggetti storici che raccontano l’intreccio tra la dinastia imperiale francese e i Principi di Monaco.

Due mostre estive al Grimaldi Forum © Monaco e Napoléon(s) Destins Croisés

Dal 7 al 12 luglio, non perdete la Monaco Art Week: cinque giorni di eventi tra gallerie e case d’asta per scoprire artisti, sculture, pittura, alta gioielleria e incontri con curatori e talenti della scena artistica locale. L’evento è patrocinato dalla Principessa Alexandra di Hannover.

E poi ancora…

Il 13 luglio, il Mercato della Condamine ospita il celebre Apéro des Frenchy, dalle 17 alle 22. I posti sono limitati: prenotate sul sito ufficiale.

I fuochi d’artificio saranno visibili dal Quai Albert 1er © Dipartimento di Comunicazione / Michael Alesi

Per concludere il mese in bellezza: il 26 luglio tornano i fuochi d’artificio sul Port Hercule! Prima dello spettacolo pirotecnico, ci saranno animazioni musicali e gonfiabili per i più piccoli.