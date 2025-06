Prova gratuita di immersione subacquea allo Stadio Nautico di Monaco!

Quest’estate, allo Stadio Nautico Rainier III, il Comune di Monaco propone quattro giornate di introduzione alla subacquea. Un’occasione unica per scoprire le meraviglie del mondo sottomarino in totale sicurezza, a partire dagli 8 anni.

Il Club d’Exploration Sous-Marine de Monaco (C.E.S.M.M.) collabora con il Comune per offrire un’esperienza indimenticabile ai monegaschi e ai residenti. Le sessioni, completamente gratuite, permetteranno anche a chi non ha mai provato di fare i primi passi sott’acqua in un ambiente protetto.

L’attività è rivolta sia agli adulti che ai bambini dagli 8 anni in su, con un’assistenza professionale garantita dagli istruttori esperti del C.E.S.M.M. Ogni battesimo dell’acqua dura circa 10 minuti: il tempo ideale per prendere confidenza con un elemento tutto da scoprire.

Tre appuntamenti estivi

Gli appassionati del mondo marino potranno partecipare a questa iniziativa durante quattro giornate speciali:

Mercoledì 25 giugno

Mercoledì 16 luglio

Mercoledì 6 agosto

Mercoledì 27 agosto

Ogni sessione si svolge dalle 9.30 alle 17.00 presso lo Stadio Nautico Rainier III, offrendo alle famiglie la possibilità di organizzarsi liberamente secondo le proprie esigenze.

Prenotazione solo in loco

Non è necessaria alcuna iscrizione anticipata: le prenotazioni si effettuano direttamente sul posto il giorno stesso. Questa soluzione flessibile consente a tutti di provare l’esperienza in modo spontaneo..

Un’occasione perfetta per avvicinarsi a uno sport che fa parte dell’identità del Principato e che potrebbe anche accendere nuove passioni nei giovani monegaschi.





