Giochi dei Piccoli Stati d’Europa 2025: record, medaglie d’oro e podi… Monaco chiude in bellezza ad Andorra

Il Principato firma la sua terza miglior performance di sempre ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa dal 1985 e guarda già all’edizione 2027, che ospiterà in casa.

Con 44 medaglie conquistate durante questa ventesima edizione dei Giochi ad Andorra, Monaco compie un’impresa storica. Quarto posto nella classifica generale, la delegazione stabilisce un nuovo record fuori casa con 16 medaglie d’oro, superando le 33 medaglie totali ottenute nel 2023 a Malta. Solo l’edizione in casa del 2007 aveva dato risultati migliori, con 19 titoli. Un bilancio eccezionale che lascia ben sperare in vista dell’organizzazione di Monaco 2027.

Pioggia d’oro in piscina

Lisa Pou ha continuato a brillare nelle vasche andorrane. Già tre volte medagliata, la nuotatrice monegasca ha conquistato l’oro nei 400 metri misti in 5’01’’83, aggiungendo un secondo titolo individuale alla sua collezione. Anche la squadra maschile si è fatta valere: Ladislas Salczer (50 metri dorso in 26’’27) e Issei Kim (50 metri farfalla in 24’’25) hanno portato a casa due bronzi in più per Monaco.

Il tennis regala grandi emozioni

Sui campi da tennis, Valentin Vacherot ha avuto la meglio sul lussemburghese Knaff in una finale tiratissima (6/4, 3/6, 7/6), prendendosi la rivincita dopo la sconfitta del giorno prima in doppio. Proprio nel doppio, la coppia Vacherot-Ljubicic ha conquistato l’argento, arrivando in finale e cedendo solo di poco alla coppia lussemburghese (6/3, 6/7, 12/14).

Rugby e beach volley: Monaco da applausi

Nel rugby a 7, la squadra monegasca ha chiuso con un percorso impeccabile, coronato da una finale a senso unico contro l’Andorra (38-0). Tre vittorie nella fase a gironi, una semifinale ben controllata contro Malta (26-21) e un titolo meritatissimo per i dodici giocatori guidati da Sébastien Baldacchino e dai suoi compagni.

Anche nel beach volley Monaco ha dominato. Tra le donne, Marion Auge e Victoria Beguelin non hanno perso neanche un set. Stesso risultato per la coppia maschile formata da Pascal Ferry e Pierre Barre Laffay, imbattibili sulla sabbia di Andorra.

Medaglie in tutte le discipline

La squadra femminile di volley ha conquistato il bronzo, reagendo alla grande contro San Marino (3-0), mentre Kevin Velasquez è salito sul terzo gradino del podio nella prova su strada di ciclismo (2h03’51). Nell’atletica, Téo Andant ha conquistato il suo quarto titolo di campione nei 400 metri. In totale, Monaco porta a casa 16 ori, 13 argenti e 15 bronzi.

Occhi puntati su Monaco 2027

La cerimonia di chiusura ha sancito ufficialmente il passaggio della bandiera dei Giochi. David Tomatis, membro del Comitato Olimpico Monegasco, ha ricevuto la bandiera dalle mani degli organizzatori andorrani. Dal 3 all’8 maggio 2027, il Principato ospiterà per la terza volta questi Giochi, con un programma sportivo ancora più ricco che includerà le discipline obbligatorie e alcune prove aggiuntive come ginnastica artistica, vela, bocce, rugby a 7 e pallanuoto.

Foto: Dipartimento di Comunicazione – Manuel Vitali.

