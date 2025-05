Monaco E-Prix 2025: la splendida Principessa Charlène e Pierre Casiraghi celebrano i vincitori di un weekend storico

In occasione del decimo anniversario della competizione nel Principato, il Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E ha offerto non una, ma ben due gare sul mitico circuito di Monaco, concentrate in un unico weekend. Sabato, Pierre Casiraghi ha presenziato dalla griglia di partenza fino al podio, lasciando poi il posto alla Principessa Charlène domenica.

Sotto un cielo nuvoloso e a tratti piovoso già dal sabato, il britannico Oliver Rowland (Nissan) si è aggiudicato la prima gara del weekend, la sua terza vittoria in sei manche dall’inizio della stagione 2024/25. Partito dietro al poleman Taylor Barnard (NEOM McLaren), Rowland ha sfruttato con grande abilità il Pit Boost per prendere il comando già al 13° giro.

Nonostante un breve passaggio in testa di Nyck de Vries (Mahindra Racing) verso la fine della corsa, il pilota Nissan ha gestito alla perfezione il suo ultimo Attack Mode, tagliando il traguardo con due secondi di vantaggio. Questa vittoria gli consente di consolidare il suo primato in classifica, portandosi a quota 94 punti, ben 34 in più rispetto al suo diretto competitor, Pascal Wehrlein.

A completare il podio della prima giornata ci hanno pensato Nyck de Vries (Mahindra Racing) e Jake Dennis (Andretti), premiati da Pierre Casiraghi, figlio della Principessa Carolina.

© Joe Portlock/LAT Images © Simon Galloway/LAT Images for Formula E © Simon Galloway/LAT Images for Formula E © Joe Portlock/LAT Images © Joe Portlock/LAT Images © Joe Portlock/LAT Images © Joe Portlock/LAT Images

Buemi torna in vetta sotto lo sguardo della Principessa Charlène

Nella seconda gara del weekend, il pilota svizzero Sébastien Buemi (Envision Racing) ha stupito tutti aggiudicandosi la vittoria dopo essere partito dall’ottava posizione in griglia. Su una pista resa scivolosa da una pioggia leggera, l’ex campione di Formula E (stagione 2) ha conquistato la sua terza vittoria nel Principato, interrompendo un serie sfortunata di 78 gare senza successi, l’ultimo dei quali risaliva a New York nel 2019.

Jean-Éric Vergne, leader indiscusso per buona parte della corsa, ha dovuto cedere il primo posto dopo un tentativo di sorpasso di Oliver Rowland alla chicane del 21° giro. Buemi ha colto al volo l’occasione per prendere il comando e tagliare il traguardo davanti a Rowland (Nissan) e Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing).

Questa vittoria, premiata dalla Principessa Charlène, ha consentito al team Envision di abbandonare l’ultima posizione nella classifica delle scuderie e di risalire fino al nono posto. © Andrew Ferraro/LAT Images © Simon Galloway/LAT Images for Formula E © Eric Mathon / Axel Bastello / Palazzo del Principe © Eric Mathon / Axel Bastello / Palazzo del Principe © Simon Galloway/LAT Images for Formula E © Dipartimento di comunicazione – Manuel Vitali © Simon Galloway/LAT Images for Formula E © Eric Mathon / Axel Bastello / Palazzo del Principe

Oliver Rowland riceve il trofeo “Principe Alberto II di Monaco” dalla Principessa Charlène

Per concludere questo splendido weekend, Charlène di Monaco ha partecipato al gala ufficiale della competizione tenutosi all’Hotel de Paris. Momento clou della serata: la consorte del Sovrano ha consegnato il nuovissimo trofeo “S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco” al pilota britannico Oliver Rowland, premiato per aver totalizzato il miglior punteggio complessivo nelle due giornate di gara. Un riconoscimento più che meritato per il pilota Nissan, che conferma il suo dominio nel campionato di Formula E.