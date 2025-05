Cosa fare a Monaco a maggio 2025: eventi, attività e idee da non perdere

Il mese di maggio parte col botto nel Principato! Anche se Monaco risuonerà per tutto il mese al rombo dei motori, ci sono tantissime altre attività che la redazione ha selezionato per voi.

Dopo l’E-Prix, in programma nel weekend del 3 e 4 maggio, si scaldano i motori per il ritorno del Gran Premio di Formula 1 TAG Heuer, in calendario dal 22 al 25 maggio. Mentre le strade di Monte-Carlo riecheggeranno con il rombo delle auto da corsa, l’atmosfera in città sarà elettrizzante. Gli appassionati potranno darsi appuntamento davanti ai maxischermi allestiti nelle fanzone per seguire i loro piloti preferiti.

E per il suo 20° anniversario, il salone Top Marques Monaco fa le cose in grande: supercar inedite, anteprime mondiali ed eventi esclusivi vi aspettano dal 7 all’11 maggio.

Quest’anno il salone Top Marques compie 20 anni © Monaco Tribune

Impossibile non menzionarlo: l’Apéro des Frenchy torna al Mercato della Condamine domenica 11 maggio, dalle 17 alle 22. L’atmosfera sarà allegra e tutta francese: baguette, pétanque e playlist nostalgica per un concentrato di festa. E ovviamente, dress code rosso e bianco d’obbligo per veri monegaschi!

All’aria aperta

Se preferite ricaricare le batterie nella natura, maggio è il mese perfetto per visitare i tanti giardini in fiore di Monaco e approfittare delle belle giornate. Da non perdere il Giardino Esotico con il suo centro botanico e la vista panoramica sul Mediterraneo, il suggestivo Giardino Giapponese o il romantico Roseto Princesse Grace. L’ingresso in alcuni giardini è gratuito o prezzo scontato la domenica.

Un po’ di cultura

Il Grimaldi Forum ospiterà una grande serata di stand-up con tanti artisti invitati da Gad Elmaleh: Gabrielle Giraud, AZ, Hassan de Monaco, Nino Arial, Nash e Bedou come maestro di cerimonia. Il 9 maggio sarà la volta di Romain Frayssinet, comico dell’introspezione, che porterà in scena il terzo capitolo del suo spettacolo “Ô Delà”.

L’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo si esibirà l’11 maggio alle 18 all’Auditorium Rainier III, diretta da Lio Kuokman e con Jorge Luis Prats al pianoforte. In programma musiche di Bernstein, Gershwin, Barber e Rachmaninoff. E per i più piccoli? Il 14 maggio alle 15, due concerti pensati per loro: Pierino e il lupo di Prokofiev e La favola del pope e del suo servo Balda di Chostakovitch.

Per i bambini

Anche gli appassionati di automobili in tenera età potranno godersi l’atmosfera elettrizzante della città. L’accesso ai maxischermi e alle attività delle fanzone (simulatori, photobooth, laboratori ai box) organizzate dall’Automobile Club di Monaco è gratuito. Anche l’ingresso al salone Top Marques è gratis per i minori di 12 anni.

Il complesso nautico Rainier III riapre il 6 maggio. © Monaco Tribune

Riaprono le piscine! I trampolini e gli scivoli del complesso nautico Rainier III saranno accessibili dalle 9 di martedì 6 maggio.

Qualcosa di insolito

Il 10 e 11 maggio, lo Yacht Club di Monaco ospiterà la 56ª edizione del Concorso internazionale di composizioni floreali, aperto a tutti, professionisti e amatori. Tema di quest’anno: “Fiori in movimento”.

Il tema dell’anno scorso era “Il Festival del Circo”, in omaggio al Principe Ranieri III © Dipartimento di Comunicazione / Frédéric Nebinger

Fiori e cani insieme? Che accoppiata! Negli stessi giorni, sotto il tendone di Fontvieille, torna l’Esposizione canina internazionale di Monaco, organizzata dalla Società Canina di Monaco e presieduta da Mélanie-Antoinette de Massy.

Sport

Calcio. L’AS Monaco chiude la stagione in casa il 10 maggio contro il Lione: in palio un posto nella top 4 della Ligue 1.

La tradizione continua: il 21 maggio, appuntamento con il leggendario Match des Pilotes, ribattezzato quest’anno Racing Stars Football Cup. I Barbagiuans Monaco, dal nome dell’associazione fondata dal Principe Alberto II e presieduta da Louis Ducruet, affronteranno una selezione di piloti di F1, F2, F3 e campioni del motorsport.

Nuoto. Il 17 e 18 maggio, il meeting internazionale di nuoto di Monte-Carlo “Mare Nostrum” torna alla piscina olimpica Albert II dello stadio Louis II.

Basket. Il Roca Team sfiderà il Bourg-en-Bresse l’11 maggio. Nella precedente sfida di Leaders Cup, l’ASM aveva vinto 101 a 88.

Il Principe Alberto II, Louis Ducruet e Gérard Holtz hanno inaugurato la mostra il 28 aprile. © Dipartimento di Comunicazione – Stéphane Danna

Per gli amanti dello sport e della storia locale: per celebrare il 40° anniversario dello stadio Louis II, una mostra immersiva è stata inaugurata il 28 aprile sotto le arcate di Fontvieille, con cimeli sportivi, documenti d’archivio e testimonianze uniche.

La scoperta del mese

Dal 2 aprile 2025, il Palazzo del Principe ha riaperto le sue porte al pubblico. Un’occasione da non perdere per ammirare i sontuosi Grandi Appartamenti e gli affreschi rinascimentali italiani recentemente restaurati, per un totale di 600 m².

Info utili

Le sessioni sono organizzate in collaborazione con il Repair Café di Nizza – © Comune di Monaco

Il Munegu Repair Café si terrà il 10 maggio al mercato della Condamine. Creato nell’aprile 2022, questo laboratorio gratuito permette di riparare qualsiasi oggetto trasportabile e di donare computer e telefoni cellulari all’associazione Semeurs d’Espoir Monaco. Il Collège Charles III ha aperto le iscrizioni, che resteranno attive fino a venerdì 20 giugno 2025 incluso. La scadenza è la stessa anche per il Liceo Albert I e il Liceo Rainier III.

Da provare

Vi piacerebbe prendere il microfono e dare libero sfogo alle vostre doti canore? Il 7 maggio alle 18:30, al mercato della Condamine, vi aspetta una Jam Session aperta a tutti!