Что делать в Монако в мае 2025 года: события, мероприятия и полезные советы

Май в Монако начинается с мощного старта! Город на протяжении всего месяца будет жить под аккомпанемент моторов, но, помимо автогонок, в Княжестве запланировано немало других интересных событий — мы собрали для вас лучшие из них.

Сначала — уикенд «Формулы-E», который пройдет 3 и 4 мая. А затем, с 22 по 25 мая, Монако снова погрузится в рев «Формулы-1»: легендарный Гран-при TAG Heuer 2025 захватит улицы Монте-Карло. Город наполнится драйвом и ожиданием, а болельщики смогут следить за заездами прямо из фан-зон, где установят огромные экраны.

Любите красивые машины? Тогда с 7 по 11 мая вас ждет салон Top Marques Monaco, которая в этом году отмечает свое 20-летие. Будут редкие суперкары, мировые премьеры и множество эксклюзивных событий — обещают настоящее шоу.

2025 год — юбилейный для двадцатого по счёту салона Top Marques © Monaco Tribune

А 11 мая, в воскресенье, не пропустите уже полюбившийся многим Frenchy-аперитив на рынке Кондаминe. С 17:00 до 22:00 вас ждут багеты, петанк и ретро-хиты — всё, чтобы провести вечер в праздничной и непринужденной атмосфере. Не забудьте: дресс-код — красный и белый, как и положено в Монако!

На свежем воздухе

Май — лучшее время, чтобы насладиться природой в самом сердце Монако. Всё вокруг цветёт, солнце греет, и в воздухе — аромат весны. Самое время отправиться на прогулку по зелёным уголкам княжества. Загляните в Экзотический сад, где с высоты открывается потрясающий вид на Средиземное море, расслабьтесь в Японском саду или прогуляйтесь по розарию Княгини Грейс. Кстати, в некоторые из садов в воскресенье можно попасть бесплатно или со скидкой.

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Немного культуры

Любителям юмора и остроумных шуток точно стоит заглянуть в Гримальди Форум. Здесь состоится вечер стендапа с участием артистов, которых собрал Гад Эльмалех. На сцену выйдут Габриэль Жиро, AZ, Хассан из Монако, Нино Ариаль, Нэш, а вести вечер будет Беду — скучать точно не придётся. 9 мая выступит Ромен Фрейссине — комик, тонко чувствующий жизнь и умеющий говорить о ней с иронией и самоиронией. Он представит третью часть своего спектакля «Ô Delà».

А уже 11 мая, в 18:00, в зале Rainier III — настоящий подарок для меломанов: симфонический концерт Филармонического оркестра Монте-Карло. За дирижёрским пультом — Лио Куокман, а за роялем — выдающийся пианист Хорхе Луис Пратс. В программе — Бернстайн, Гершвин, Барбер и Рахманинов. И о детях не забыли! 14 мая в 15:00 пройдут два сказочных концерта: Шостакович «Петя и волк» и Прокофьев «Сказка о попе и его слуге Балде». Отличный повод познакомить юных слушателей с классикой в живом исполнении.

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Для детей

Монако в мае — настоящий рай для маленьких автолюбителей! В фан-зонах, созданных Автомобильным клубом Монако, детей ждут бесплатные развлечения: огромные экраны с трансляциями гонок, симуляторы, фотобудки и мастер-классы по пит-стопам. А ещё вход на легендарный салон Top Marques для ребят до 12 лет — тоже абсолютно бесплатный.

Водный стадион им. Ренье III откроется 6 мая © Monaco Tribune

С 6 мая стадион Rainier III снова приглашает всех желающих на водные развлечения. С 9 утра и до вечера — прыжки с трамплинов, горки, бассейны и, конечно, солнце!

Что-то необычное

10 и 11 мая Яхт-клуб Монако станет площадкой для 56-го Международного конкурса букетов. Здесь можно будет увидеть настоящие цветочные шедевры, созданные как любителями, так и профессионалами. В этом году участникам предложили тему «Цветы в движении» — будет красиво, ярко и ароматно!

В прошлом году темой конкурса стал «Фестиваль цирка» — дань памяти князю Ренье III. © Княжеское правительство / Княжество Монако – © Управление по связям с общественностью / Фредерик Небенже

И это ещё не всё: в те же дни под шатром Фонвьея соберутся лучшие представители четвероногой моды и грации — в Монако пройдёт Международная выставка собак. Организатор — Клуб собаководов Монако под председательством Мелани-Антуанетты де Масси. Цветы или собаки? К счастью, выбирать не придётся — можно успеть на оба события!

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Спорт

Футбол. 10 мая на стадионе «Луи II» состоится последний домашний матч сезона: футбольный клуб «Монако» встретится с «Лионом». Впереди — борьба за попадание в топ-4 Первой Лиги, так что матч обещает быть напряжённым и зрелищным.



21 мая традиция продолжится — легендарный Матч пилотов возвращается, теперь под новым названием: «Кубок звёзд автогонок» (Racing Stars Football Cup). На поле выйдут Barbagiuans Monaco — команда, основанная Князем Альбером II и возглавляемая Луи Дюкруэ. Их соперниками станет сборная, в которую войдут гонщики «Формулы-1», «Формулы-2», «Формулы-3», а также настоящие легенды автоспорта. Встреча, которую точно нельзя пропустить.

17 и 18 мая в олимпийском бассейне Альбера II на стадионе «Луи II» пройдёт этап международного турнира по плаванию «Маре Нострум». Это одно из главных событий в мире водных видов спорта, собирающее сильнейших пловцов со всего мира.

11 мая баскетбольная команда «Рока Тим» встретится с клубом «Бур-ан-Бресс». В прошлой игре между этими командами в турнире Кубок лидеров победу одержал «Монако» со счётом 101:88. Посмотрим, удастся ли повторить успех.

Князь Альбер II, Луи Дюкруэ и Жерар Хольц собрались на стадионе «Луи II» для уникального и исторического открытия © Управление по связям с общественностью — Стефан Данна

Стадиону «Луи II» — 40 лет. С 28 апреля под аркадами Фонвьей работает выставка, посвящённая 40-летию одного из самых знаковых спортивных объектов Монако. Экспозиция объединяет архивные материалы, редкие фотографии и личные воспоминания, позволяя заново открыть историю стадиона. Открытие прошло в присутствии Князя Альбера II, Луи Дюкруэ и Жерара Хольца.



Стадион «Луи II» отметил 40-летний юбилей в присутствии Князя Альбера II

Открытие месяца

С 2 апреля Княжеский дворец вновь открылся для посетителей. Помимо традиционного маршрута по Большим Апартаментам, теперь можно увидеть и недавно отреставрированные фрески эпохи итальянского Возрождения общей площадью 600 м² — настоящее художественное сокровище.

Полезно знать

Мероприятие организовано в сотрудничестве с Repair Café из Ниццы © Мэрия Монако

10 мая на рынке Кондамин снова пройдёт Munegu Repair Café. Эта бесплатная мастерская, созданная в 2022 году, предлагает помощь в ремонте бытовой техники, электроники, а также сборке компьютеров и телефонов, которые затем передаются ассоциации Semeurs d’Espoir Monaco. Организовано при поддержке Repair Café из Ниццы. Приём заявлений в Колледж им. Карла III открыт до 20 июня 2025 года включительно. Те же сроки действуют для лицеев Альбера I и Ренье III.

Что попробовать

Если вы давно мечтали выйти к микрофону и спеть любимую песню, не упустите шанс: 7 мая в 18:30 на рынке Кондамин пройдёт музыкальная джем-сессия. Вход свободный, атмосфера — дружелюбная.