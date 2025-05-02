Чечилия Бартоли, директор Оперы Монте-Карло: «Оказаться здесь – это мечта»

Во вторник, 29 апреля, в легендарном зале Гарнье Казино Монте-Карло состоялась официальная презентация программы сезона 2025/2026 Оперы Монте-Карло.

Директор Оперы Монте-Карло Чечилия Бартоли объявила тщательно отобранный репертуар на ближайшие месяцы.

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Прежде чем изложить подробности, меццо-сопрано заявила: «Как приятно снова видеть вас сегодня! Спасибо! Это всегда особенный момент – представить вам новый сезон, всегда с той же страстью к музыке, театру и особым волшебством оперы».

© Опера Монте-Карло

Она приветствовала захватывающее «приключение», «всегда в сопровождении выдающихся исполнителей, со смелым репертуаром и, прежде всего, с вами и вашей поддержкой». Многие из вас говорили нам, что планка поднята слишком высоко», добавила она в своей инаугурационной речи, прежде чем объявить о сезоне 2025/2026, который будет «насыщенным, смелым и полным сюрпризов».

Репертуар сезона 2025/2026

Корабль-призрак Der fliegende Holländer – Рихард Вагнер. 2 ноября 2025 г. – 15:00 – Grimaldi Forum

Der fliegende Holländer – Рихард Вагнер. 2 ноября 2025 г. – 15:00 – Grimaldi Forum Аида – Джузеппе Верди. 16 ноября 2025 г. – 15:00, 20 ноября 2025 г. – 20:00, 22 ноября 2025 г. – 20:00 – Grimaldi Forum – Княжеский зал.

– Джузеппе Верди. 16 ноября 2025 г. – 15:00, 20 ноября 2025 г. – 20:00, 22 ноября 2025 г. – 20:00 – Grimaldi Forum – Княжеский зал. Добрый вечер, Монте-Карло – Посвящение Жозефине Бейкер. 19 ноября 2025 г. – 19:00, 21 ноября 2025 г. – 20:00 – Grimaldi Forum – Княжеский зал.

Посвящение Жозефине Бейкер. 19 ноября 2025 г. – 19:00, 21 ноября 2025 г. – 20:00 – Grimaldi Forum – Княжеский зал. Это великолепно! – Концерт тенора Роберто Аланья. 1 декабря 2025 г. – 20:00 – Опера Монте-Карло – Зал Гарнье.

– Концерт тенора Роберто Аланья. 1 декабря 2025 г. – 20:00 – Опера Монте-Карло – Зал Гарнье. Кошки – Мюзикл. С 14 по 31 декабря 2025 г. – Опера Монте-Карло – Зал Гарнье.

– Мюзикл. С 14 по 31 декабря 2025 г. – Опера Монте-Карло – Зал Гарнье. Валькирия Die Walküre – Вагнеровское путешествие, часть II. 23 января 2026 г. – 19:00 (гала-представление), 25 января 2026 г. – 15:00, 27 января 2026 г. – 19:00, 29 января 2026 г. – 19:00 – Опера Монте-Карло – Зал Гарнье.

Die Walküre – Вагнеровское путешествие, часть II. 23 января 2026 г. – 19:00 (гала-представление), 25 января 2026 г. – 15:00, 27 января 2026 г. – 19:00, 29 января 2026 г. – 19:00 – Опера Монте-Карло – Зал Гарнье. Орфей и Эвридика – Кристоф Виллибальд Глюк – Чечилия Бартоли (Орфей) и Мелисса Пети (Эвридика). 28 января 2026 г. – 20:00 – Опера Монте-Карло – Зал Гарнье.

– Кристоф Виллибальд Глюк – Чечилия Бартоли (Орфей) и Мелисса Пети (Эвридика). 28 января 2026 г. – 20:00 – Опера Монте-Карло – Зал Гарнье. Так поступают все женщины – в исполнении Венской государственной оперы. 9 февраля 2026 г. – 19:00 – Grimaldi Forum – Княжеский зал.

– в исполнении Венской государственной оперы. 9 февраля 2026 г. – 19:00 – Grimaldi Forum – Княжеский зал. Чечилия Бартоли и Пласидо Доминго – Концерт в сопровождении Дэвида Фрея (фортепьяно). 14 февраля 2026 г. – 20:00 – Опера Монте-Карло – Зал Гарнье.

Концерт в сопровождении Дэвида Фрея (фортепьяно). 14 февраля 2026 г. – 20:00 – Опера Монте-Карло – Зал Гарнье. Пеллеас и Мелизанда – Лирическая драма в 5-ти действиях (12-ти картинах). 22 февраля – 15:00, 24, 26, 28 февраля – 20:00 – Опера Монте-Карло – Зал Гарнье.

– Лирическая драма в 5-ти действиях (12-ти картинах). 22 февраля – 15:00, 24, 26, 28 февраля – 20:00 – Опера Монте-Карло – Зал Гарнье. Трубадур – Джузеппе Верди – Драма в четырех действиях. 22 марта 2026 г. – 15:00, 24 26 и 28 марта 2026 г. – 20:00 – Опера Монте-Карло – Зал Гарнье.

– Джузеппе Верди – Драма в четырех действиях. 22 марта 2026 г. – 15:00, 24 26 и 28 марта 2026 г. – 20:00 – Опера Монте-Карло – Зал Гарнье. Элина Гаранча – Лирический концерт. 31 марта 2026 г. – 20:00 – Аудитория Ренье III – Зал Якова Крейцберга.

Главные события сезона

Среди главных представлений, ожидаемых в этом году, Опера Монте-Карло выбрала на рождественские праздники мюзикл Кошки. Это первый мюзикл, который можно охарактеризовать как музыкальный блокбастер. Он пользовался огромным успехом во всем мире, практически не меняясь с момента своего первого представления в Лондоне в 1981 году. Чтобы ознакомить самую широкую публику с этим произведением, Опера Монте-Карло предлагает несколько представлений с 14 по 31 декабря 2025 года.

По случаю 50-летия со дня смерти Жозефины Бейкер в рамках Национального праздника Монако, 19 ноября, Опера Монте-Карло решила отдать ей дань уважения новым шоу, в котором прозвучат несколько её незабываемых песен. Жозефина Бейкер регулярно выступала на сцене Княжества, и теперь многие места хранят память о ней. Представление пройдёт в сопровождении Филармонического оркестра Монте-Карло.

Ещё одна особенность этого сезона – в 2026 году Опера Монте-Карло отметит 10-летие оркестра Княжеских музыкантов Монако несколькими специальными мероприятиями. Этот проект, начатый весной 2016 года, немедленно получил поддержку Князя Альбера II и принцессы Каролины. Чечилия Бартоли собрала лучших музыкантов со всего мира, играющих на старинных инструментах, чтобы создать оркестр, возрождающий традиции княжеской придворной музыки по всей Европе XVII и XVIII веков. Княжеские музыканты Монако гастролируют по крупнейшим залам Европы и регулярно выступают в Зальцбурге. Они основались в Опере Монте-Карло.

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Интервью с Чечилией Бартоли

58-летняя Чечилия Бартоли – одна из величайших меццо сопрано в мире – родилась в Риме. Она прославилась в конце 1980-х годов благодаря своему голосу, сценической харизме и подходу к оперному репертуару. От Зальцбурга до Нью-Йорка и от Цюриха до Парижа – она выступала на самых престижных сценах и работала с такими известными дирижерами, как Герберт фон Караян и Даниэль Баренбойм.

Она также основала свой собственный оркестр – Княжеские музыканты Монако – в сотрудничестве с Жаном-Луи Гринда. Художественный руководитель Зальцбургского фестиваля с 2012 года, Чечилия Бартоли возглавила Оперу Монте-Карло в январе 2023 года. Она – первая женщина, занявшая эту должность.

© Опера Монте-Карло / Фабрис Демессенс (Fabrice Demessence)

Аида и Трубадур, мощная Валькирия и тонкий Пеллеас и Мелизанда, магические Кошки и трагически прекрасный Орфей и Эвридика – Чечилия Бартоли смело ведёт публику через века.

От Верди до Дебюсси, от Вагнера до Глюка и мюзикла Кошки – грядущий сезон сочетает в себе разные стили, эпохи и эмоции. Каким принципом вы руководствовались при составлении репертуара на 2025/2026 годы?

Чечилия: Знаете, для меня репертуар должен быть разнообразным. Мы должны идти навстречу публике. Конечно, есть любители оперы, поклонники Верди и Пуччини, но я думаю, что важно также обратиться и к немного другой аудитории, которая любит сложные произведения. Например, именно так мы поступили в прошлом году с оперой Вагнера, исполненной на старинных инструментах. Это был настоящий вызов. Мы использовали технологии на сцене, особенно экраны, и наш режиссер Давиде Ливермор проделал замечательную работу. Пришло даже молодое поколение!

Я думаю, что это интересное направление – использовать технологии на службе музыки и истории. Но это требует большой чуткости. Именно этой чуткостью и обладает Давиде Ливермор. Он сам музыкант и певец, и он знает, как найти «золотую средину», поэзию и правильную формулу, чтобы рассказать историю на сцене.

Мы увидим вас на сцене в этом сезоне. Вы будете петь в Орфее 28 января 2026 г. Можете ли вы рассказать нам больше об этом событии?

Орфей и Эвридика Глюка – совершенно захватывающее произведение! Переодевшись, я буду петь партию Орфея. Это – великолепная партия, требующая огромной интенсивности: она олицетворяет любовь, превосходящую всё остальное, любовь, способную пройти даже мир мертвых, чтобы найти Эвридику. Что меня особенно трогает, так это то, что Орфей использует свой голос в качестве инструмента, лиры, чтобы преодолеть подземный мир и попасть на Елисейские поля, где его ждёт Эвридика. Идея того, что голос может успокаивать души и возвращать мир, спокойствие, кажется мне впечатляющей. Эту постановку мы уже представляли в Зальцбурге, затем в Париже и Амстердаме в рамках большого турне. Перед завершением этих европейских гастролей мне хотелось порадовать монакскую публику.

И это еще не всё! Я также встречусь с Пласидо Доминго на исключительном сольном концерте 14 февраля 2026 года. Он – баритон, я – меццо-сопрано в репертуаре из неаполитанских, итальянских и испанских песен. Это – богатый сезон с талантливыми исполнителями.

Привлечение молодой аудитории – одна из ваших задач. Вы говорили о технологиях, используемых на сцене; это один из способов привлечь молодёжь. Есть ли ещё что-нибудь?

Мы представим широкой публике и любителям музыки такие произведения, как Трубадур и Аида. Но мы также предлагаем шоу для семей и молодежи. В течение двух лет мы стремились включить в наш декабрьский репертуар мюзикл, в период, когда театр традиционно был закрыт. Все началось с Призрака Оперы. Мы немного боялись, потому что это был наш дебют, но он имел огромный успех. В этом году мы возобновляем эксперимент с Кошками, мюзиклом, который знают все!

Позже в этом сезоне мы представим великолепную французскую оперу – Пеллеас и Мелизанда. Впервые её дали в Монако в 1924 году, а последний раз – 50 лет назад. Мы решили вернуть её в репертуар, пригласив в актерский состав многообещающих молодых исполнителей. Для меня главное – поддержать новое поколение.

Как одним словом описать этот сезон?

Одним словом? Это трудно! Что я могу сказать одним словом? Оглянитесь вокруг… Оказаться здесь – это мечта. Зал Гарнье, вот одно слово – мечта. Невозможно не посетить это волшебное место хотя бы раз. Вам нужно прожить этот опыт лично: посетите представление, объединяющее выдающихся исполнителей в этой великолепной обстановке. С нетерпением жду этого сезона!

Полезная информация:

Справки и билетные кассы – на сайте Оперы.

Программа: с 2 ноября 2025 г. по 31 марта 2026 г.

Адреса: Опера Монте-Карло, Grimaldi Forum, Аудитория Ренье III

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