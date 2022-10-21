Нынешний директор Оперы Монте-Карло пребывает между воспоминаниями и проектами, ведь через несколько месяцев он оставит свой пост, а пока он поделился с нами размышлениями о своей карьере, полной амбициозных проектов и переживаний.

Жан-Луи Гренда (Jean-Louis Grinda) встретил нас в своем офисе в непосредственной близости от превосходного Зала Гарнье. Пятнадцать лет верной службы подходят к концу, и в январе 2023 года директор Оперы Монте-Карло уступит свое кресло итальянской певице Чечилии Бартоли (Cecilia Bartoli). Для монегасского режиссера это повод оглянуться на прожитые годы, наполненные музыкой и творчеством.

Жан-Луи Гренда et Чечилия Бартоли – © Марко Борелли (Marco Borrelli)

Ничто не предвещало, что Жан-Луи Гренда будет связан с миром музыки: «Я начал изучать в университете экономику и право. Учеба шла хорошо, но я решил бросить ее и пошел стажером без зарплаты в Оперный театр Авиньона».

Но все-таки эту тягу к искусству можно объяснить наследственностью: «Я родился в семье, связанной с оперой. В каком-то смысле, я впитал ее с молоком матери. Мой отец был баритоном, и значительную часть жизни он работал директором оперы. Моя мама сначала была балериной, потом стала певицей. А самый первый певец в семье появился в 1860 году, и эта преемственность не прерывалась! Единственный, кто никогда не пел – это я, но я стал режиссером: вся наша жизнь, вся семья – сплошное искусство».

Своих четырех детей Жан-Луи Гренда, прежде всего, вдохновляет заниматься тем, к чему у них лежит душа. Но, приходится признать, без искусства и тут не обошлось. Старший сын увлечен гитарой, средний – фортепиано, а обе дочери играют на арфе.

После первой стажировки в Оперном театре Авиньона режиссёр, которому тогда только исполнился 21 год, стал в 1982 году секретарем по художественной части в этом же театре, а потом получил аналогичную должность на оперном фестивале «Хорегии Оранжа» (Сhorégies d’Orange). «В 1984 году я стал программным директором в Министерстве Культуры, затем был назначен директором Большого Театра в Реймсе. Получается, что я занимаю руководящие посты уже сорок лет: это меня не молодит», — шутит он.

Став директором Королевской Оперы Валлонии в Льеже в 1996 году, он проработал там десять лет, пока в 2007 году не встал во главе Оперы Монте-Карло. Параллельно с этим, он с 2018 года руководит фестивалем «Хорегии Оранжа». Богатую и наполненную карьеру Жан-Луи Гренда с 2013 года совмещает с должностью Национального Советника от партии «Союз монегасков» (Union Monégasque).

Кавалер Ордена Культурных Заслуг Монако, французского ордена Искусств и Литературы и бельгийского Ордена Леопольда, Жан-Луи Гренда также занимает должность Председателя Комиссии по контролю за Конституционным Резервным Фондом и модернизации государственных счетов в Национальном Совете.

Многие из нас бы долго колебались, прежде чем взвалить на себя такое бремя ответственности, но Жан-Луи Гренда сомневается редко: «Мне нравится пользоваться возможностью, когда она представляется. И, поскольку в моем привычном репертуаре нет страха, я иду вперед, бросаюсь в бой! Так я, кстати, и стал режиссером! Чтобы принять это решение, пока я ехал на такси в Париже, мне потребовалось три минуты, а в то время я уже был директором», – делится он.

Прославить Оперу Монте-Карло на весь мир

Когда его просят рассказать о самом большом вызове, который стоял перед ним в Монте-Карло, режиссёру трудно выбрать что-то одно: «Каждый сезон и каждый спектакль – это вызов. Но самым большим свершением останется, без сомнения, создание в 2016 году оркестра «Музыканты Князя» (Musiciens du Prince). Такого не делает никто. Я полагаю, что на протяжении нескольких десятилетий не было ни одного директора оперного театра нигде в мире, который создал бы новый оркестр, получивший столь молниеносный успех, прибыль и международное признание. В 2015 году я встретился с Чечилией Бартоли, мы поговорили об этом. Суверенный Князь, Принцесса Каролина и Правительство тут же согласились: все ухватились за эту возможность.

Чечилия Бартоли и оркестр «Музыканты Князя» (Musiciens du Prince) – © 2020 – Ален Анель (Alain Hanel) – OMC

Мне хочется думать, что под моим руководством Опера Монте-Карло расцвела, не только за счет «Музыкантов Князя», но и благодаря нашим спектаклям. Все они участвуют в турне, их ставят по всему миру. Например, прямо сейчас, пока мы разговариваем, моя ассистентка в Гонконге присутствует на репетиции «Травиаты». Наши спектакли играют в Австралии, США, Германии, Англии, Италии, несмотря на то что у нас небольшая команда».

Жан-Луи Гренда пятнадцать лет преданно и верно служит Опере Монте-Карло, ее международному признанию, и благодаря этому прославляет и Княжество в целом. Директору не сосчитать приятных воспоминаний. Одно из них, тем не менее, особо дорого его сердцу: «Три года назад я был в Неаполе, где ставил «Сказки Гофмана». Оказалось, что в то же время Чечилия Бартоли и оркестр «Музыканты Князя» давали свой самый первый концерт в неаполитанском театре «Сан-Карло». Между репетициями мы освободили сцену для оркестра и Бартоли и смотрели концерт. Театр был полон, Чечилия пела превосходно, публика ее не отпускала.

Чечилия Бартоли впервые выступает в Неаполе в театре «Сан-Карло» с оркестром «Музыканты Князя» – © 2019 – Франческо Сквелья (Francesco Squeglia)

В конце она шесть или семь раз выходила на бис, пела неаполитанские песни, у нее и произношение было неаполитанское: и слова, и обороты. Когда она закончила одну из песен, после аплодисментов с галерки раздался голос: «Cecilia, continua a farci sognare», то есть «Чечилия, продолжай дарить нам мечту». Эта одна из тех фраз, что больше всего запали мне в душу за всю карьеру: это был мой оркестр, «моя» артистка, и, когда слышишь такое, говоришь себе: «Ради этого мы и работаем». Мы трудимся ради людей, которые приходят за эмоциями».

Театрами должны руководить артисты: только артист знает, как далеко можно зайти

Сильные и нежные эмоции – это то, что Жан-Луи Гренда всегда старался включать в свои спектакли. Режиссер особенно дорожит своей постановкой комической оперы Верди «Фальстаф», ее он называет своим хитом. Дорога его сердцу и «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича, Жан-Луи Гренда не был ее режиссером, но представлял в Монте-Карло. «Я стремился предлагать оперы, которые никогда не ставились, мне очень нравилось открывать эти произведения публике», – уточняет он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кристиан Гарсиа: искусство быть на высоте дворцовых вкусов

Сегодня взор его обращен в будущее. Завершая пятнадцатилетний труд, директор решил передать свой пост Чечилии Бартоли: «Никто не просил меня об этом, я сам решил оставить Оперу Монте-Карло. Я подумал, что за пятнадцать лет на мою работу насмотрелись достаточно. Нельзя присваивать себе учреждение. Новые лица — это признак здравого смысла.

Единственный совет, который я мог бы дать Чечилии, это: «Будь собой и не думай обо мне». Чечилия чрезвычайно умна, у нее есть свое видение Оперы Монте-Карло. Как по мне, то театрами должны руководить артисты, а не администраторы: только артист знает, как далеко можно зайти. Администратор всегда будет думать о бюджете и умеренности. Но я не знаю ни одного зрителя, который бы вошел в театр со словами: «Я сюда пришел, потому что у этого театра сбалансированный бюджет». Люди приходят, потому что там интересно».

Аль Капоне, «Кармен»… Проектов все больше

Хотя страница Оперы Монте-Карло постепенно переворачивается, для Жан-Луи Гренда и речи нет о том, чтобы сидеть сложа руки. Еще на какое-то время он останется директором фестиваля «Хорегии Оранжа», а также у него есть несколько режиссерских проектов: «Работы через край. Сейчас я готовлю мюзикл об Аль Капоне, премьера которого состоится в январе в Париже. Там будут участвовать Роберто Аланья (Roberto Alagna), Брюно Пельтье (Bruno Pelletier) и Анггун (Anggun), нам предстоит выступить 90 раз в «Фоли-Бержер». Затем весной я поеду в Испанию ставить «Кармен». Я очень рад, потому что мне нравится разнообразие».

© 2016 – Ален Анель – OMC

Мюзиклы, оперетты, оперы… Жан-Луи Гренда любит заниматься различными проектами и давать волю творчеству. Опера остается его «великой любовью»: «Для меня это не страсть, потому что страсть может угаснуть. Это глубочайшая любовь к артистам и публике. Мы работаем ради публики, и опера, если вы ее любите, это искусство, которое больше всего выводит вас за рамки реальности. В жизни никто не разговаривает стихами или напевая. На два-три часа мы возносимся, переходим в другое эмоциональное измерение. Опера – это не только развлечение, как телепередача. Это нечто другое: она дает возможность получить эмоциональный заряд, недоступный в обычной жизни».

Опера – как футбол: удел увлеченных

Проработав 40 лет в этой полной эмоций среде, Жан-Луи Гренда категоричен: опера – это искусство, которое привлекает молодые поколения: «Если бы это не было так, то оперой уже давно бы не занимались, потому что зрители бы уже вымерли. Опера – это искусство, которому четыреста лет, и никогда в мире не было столько выступлений, как сегодня. Опера есть в Китае, в Корее, в Японии, в Южной Африке, Австралии, Южной Америке… Интерес к опере наблюдается по всему миру».

По мнению режиссера, вопреки стереотипам и общим местам, опера не должна быть уделом узкого круга посвященных: «Опера — как футбол: это удел увлеченных. Фанаты могут проехать множество километров, чтобы посмотреть, как играет их команда, или съездить на крупный матч, втридорога купить билет, урезая себя в других областях. Театры всегда были заполнены людьми из совершенно разных социальных слоев: туда приходят как состоятельные люди, крупные начальники, торговцы, служащие, так и простые люди, для кого это такое же увлечение, как для некоторых футбол.

Возьмём, к примеру, Париж: матчи команды «Пари Сен-Жермен» собирают 850 000 зрителей, как и парижская Опера (Бастилия и Гарнье), куда также приходят 850 000 зрителей. Это одно и то же. Но для этого опера должна быть привлекательной, певцы должны быть интересными, нужны звезды. Как во всех видах искусства, на афишах нам нужны узнаваемые лица, хотя и спектакль с менее известными артистами может быть превосходным. Надо просто найти баланс».

Преисполненный воспоминаний и проектов Жан-Луи Гренда закрывает главу, посвященную Опере Монте-Карло, тем самым открывая театр новому вдохновению, теперь под руководством Чечилии Бартоли. Новый сезон будет столь же творческим, сколь и многообещающим.