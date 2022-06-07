Мы побеседовали с шеф-поваром Княжеского Дворца, который работает с 1987 года, и недавно удостоился звания Кавалера Ордена Сельскохозяйственных Заслуг.

Широкая улыбка на устах, лучащийся взгляд… Когда Кристиан Гарсиа (Christian Garcia) рассказывает о своей работе и необыкновенных событиях своей жизни, он говорит, что ему повезло, что у него столь необыкновенная жизнь. И действительно: уже 35 лет он работает на кухнях Княжеского Дворца и каждый день готовит еду для Князя и его Семьи.

Родители Кристиана были управляющими рестораном в Монако, и с детства будущий шеф знал, что ему уготована карьера в сфере ресторанного дела. Было вполне естественно, что мальчик пошел учиться в престижную школу гостиничного бизнеса в Монако. «У меня ощущение, что всё возвращается на круги своя! По национальности я француз, а в душе монегаск. (…) Когда нам нужен дополнительный персонал для приемов, я всегда настаиваю на том, чтобы брать молодых людей из гостиничной школы, потому что для них это очень хороший опыт. Наша профессия основана на преемственности, мы должны передавать свои знания, и Князь всегда приходит приветствовать тех, кто трудится на кухне», — признается он.

После работы в Monte-Carlo Beach, Hôtel Hermitage, а затем в Hôtel de Paris, Кристиан Гарсиа в 1987 году был приглашен поработать на кухнях Дворца: «За мной пришли. Княжеский Дворец предложил мне поработать семь месяцев на замене».

На тот момент молодому шеф-повару было всего 23 года: «Я сказал себе, что это будет отличный опыт, отказаться я просто не мог, я пребывал в восторге. В итоге временная работа несколько затянулась».

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Кристиан Гарсиа в мельчайших подробностях помнит свою встречу с Князем Ренье III, в свой первый день работы: «Когда в 23 года ты оказываешься перед Князем Ренье III, это очень впечатляет. Я был тронут, поражен, но он сразу расположил меня. Служить Князю Ренье на протяжении 17 лет — это отличная школа. Я никогда не забуду ощущение его присутствия, уверенность, спокойный, собранный и всегда строгий голос».

Постоянное обновление

Эта уникальная встреча не будет ни первой, ни последней. За свою карьеру шеф-повар видел многих политических деятелей, таких как Нельсон Мандела, Барак Обама, Ангела Меркель и даже королева Елизавета II.

Спустя годы Кристиан Гарсиа вспоминает: «В конце трапезы с Нельсоном Манделой Князь Альбер пригласил меня поприветствовать гостя. Мандела просто поблагодарил меня, но я был очень тронут встречей с этим великим человеком, для меня это была огромная честь. (…) Встреча с королевой Елизаветой в Букингемском дворце была совершенно волшебным и невероятным моментом. Я никогда не забуду эти голубые глаза, этот пронзительный взгляд королевы… Мы целый час говорили о высокой кухне! (…) Помню и то, как нас принял в Белом доме президент Барак Обама… Мы ждали в гостиной и вдруг услышали этот голос… Он нас поразил, но быстро расположил и рассказал о роли гастрономии в дипломатии».

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Много встреч случается не только во время Княжеских приемов, но и на заседаниях ежегодных съездов Клуба шеф-поваров глав государств, председателем которого с 2007 года является Кристиан Гарсиа. Девиз клуба: «Политика разделяет людей, хороший стол их объединяет».

Но помимо всех этих невероятных встреч, Кристиан Гарсиа очень счастлив служить Княжеской Cемье. Он сам отец близнецов — девочки и мальчика, и у него сложились теплые отношения с Князем Альбером II, принцессой Шарлен, наследным принцем Жаком и принцессой Габриэллой. И он с удовольствием постоянно ищет новые вкусы и рецепты, чтобы представить их на суд Княжеской Семьи:

«Это другой способ работы, чем в ресторанном деле. Мы обслуживаем каждый день за столом одних и тех же гостей. (…) Я часто вдохновляюсь разными кухнями мира, которые открываю для себя во время многочисленных путешествий. Мы обязаны заинтересовать, удивить. Нам нужно вдохновение и творчество».

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Прийти на помощь нуждающимся

Но, чтобы порадовать Князя, заморских изысков не нужно. Кристиан Гарсиа характеризует Суверена как «утонченного гурмана», но Государь особенно ценит средиземноморские блюда, приготовленные из местных продуктов: «Мы используем вкусные местные продукты, местные овощи… У Княза есть свой огород на высотах недалеко от Монако, и мы получаем оттуда сезонные овощи. Это овощи, напитанные солнцем, без химических удобрений… Нам повезло, что у нас есть свежие продукты прямо с грядки, в них надо только добавить приправы и приготовить».

А как же дети правящей четы? «Это малыши, у них детские вкусы, они хотят есть то же, что и сверстники. Они, в первую очередь, дети, но мы стараемся разнообразить их стол и познакомить с разными продуктами. Мы воспитываем их вкус», — объясняет шеф-повар.

Кристиан Гарсиа не только воспитывает вкусы детей, но и поддерживает фермеров. Шеф-повар предпринял активные действия для поддержки производителей уток, в частности в Ландах, во время эпидемии птичьего гриппа, за что стал кавалером Ордена Сельскохозяйственных Заслуг. «Я был польщен… Думаю, это награда за те мероприятия, которые я провел вместе с Клубом шеф-поваров глав государств, при постоянной поддержке Князя Альбера», — признается он.

Обед 13 июля 2021 в Елисейском Дворце, с клубом шеф-поваров глав государств. – Все права защищены

На поддержку Князя Кристиан Гарсиа может рассчитывать всегда, особенно в его другой миссии: помогать самым обездоленным. Кристиан Гарсиа организовал большое количество благотворительных обедов по всему миру, в частности в Японии после цунами, и в день, когда уйдет из Княжеского Дворца, шеф-повар хочет посвятить свою жизнь солидарности с обездоленными. «Я постараюсь использовать свою известность в благотворительности, творить добро, даже если и сейчас я делаю уже немало».

Ну а пока Кристиан Гарсиа намерен наслаждаться каждой минутой, проведенной рядом с Государем и его семьей: «Мне повезло работать в великолепном Дворце, в самой красивой стране мира, на благо великолепной Семьи. Я действительно благодарю Князя и Княжескую Семью за то, что они позволили мне прожить необыкновенную и неповторимую жизнь».