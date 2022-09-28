Чечилия Бартоли сменила Жана-Луи Гринда во главе престижной Оперы.
16 сентября в великолепном зале Гарнье Чечилия Бартоли представила программу своего первого сезона в качестве директора Оперы Монте-Карло. Певица вступит в свои обязанности в январе, а программа в этом новом сезоне – более чем заманчивая.
Сезон откроет Альцина. Зрителей также ждут оперы Травиата в постановке Жана-Луи Гринда, Женитьба Фигаро, а также Севильский цирюльник с участием Чечилии Бартоли и княжеских музыкантов!
«Это совершенно исключительный сезон, на уровне наших закономерных высоких ожиданий в связи с приходом Чечилии Бартоли. Думаю, что в Княжестве все будут очень-очень счастливы, заявил Жан-Луи Гринда в эфире Monaco Info. Прежде всего мне хотелось, чтобы после меня оперой руководил артист.»
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«Мы хотим сочетать традицию с инновацией. Инновация – с точки зрения репертуара, то есть ставить оперы, которые раньше не ставили в зале Гарнье, приглашать исполнителей, которые раньше никогда не пели в Монако. (…) Впереди много сюрпризов», заявила в свою очередь Чечилия Бартоли в том же эфире.
Полная программа:
- Альцина (опера / Георг Фридрих Гендель): 20, 22, 24 и 26 января 2023 г.
- Stabat Mater (хор / Джоаккино Россини): 25 января 2023 г.
- Андре Шенье (опера / Умберто Джордано): 19, 21, 23 и 25 февраля 2023 г.
- Даниэль Баренбойм (сольный концерт): 10 марта 2023 г.
- Травиата (опера / Джузеппе Верди): 17, 19, 21 и 23 марта 2023 г.
- Женитьба Фигаро (опера / Вольфганг Амадей Моцарт): 20 марта 2023 г.
- Севильский цирюльник (опера / Джоаккино Россини): 16, 18, 20 и 22 апреля 2023 г.
- Орфей (опера / Клаудио Монтеверди): 17 апреля 2023 г.
- Информация и абонементы – на сайте Оперы