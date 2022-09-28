Чечилия Бартоли сменила Жана-Луи Гринда во главе престижной Оперы.

16 сентября в великолепном зале Гарнье Чечилия Бартоли представила программу своего первого сезона в качестве директора Оперы Монте-Карло. Певица вступит в свои обязанности в январе, а программа в этом новом сезоне – более чем заманчивая.

Сезон откроет Альцина. Зрителей также ждут оперы Травиата в постановке Жана-Луи Гринда, Женитьба Фигаро, а также Севильский цирюльник с участием Чечилии Бартоли и княжеских музыкантов!

«Это совершенно исключительный сезон, на уровне наших закономерных высоких ожиданий в связи с приходом Чечилии Бартоли. Думаю, что в Княжестве все будут очень-очень счастливы, заявил Жан-Луи Гринда в эфире Monaco Info. Прежде всего мне хотелось, чтобы после меня оперой руководил артист.»

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«Мы хотим сочетать традицию с инновацией. Инновация – с точки зрения репертуара, то есть ставить оперы, которые раньше не ставили в зале Гарнье, приглашать исполнителей, которые раньше никогда не пели в Монако. (…) Впереди много сюрпризов», заявила в свою очередь Чечилия Бартоли в том же эфире.

Полная программа: