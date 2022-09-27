В субботу, 24 сентября, Княгиня собственноручно перерезала ленточку на церемонии открытия нового магазина Panerai в Княжестве.

Княгиня Шарлен вернулась во Дворец после участия в церемонии прощания с королевой Елизаветой II 19 сентября, где она сопровождала Князя Альбера II. В солнечную осеннюю субботу, 24 сентября, она открыла новый бутик роскошного ювелирного бренда Panerai в Монте-Карло вместе с известным путешественником и исследователем Майком Хорном (Mike Horn) и генеральным директором бренда Жан-Марком Понруэ (Jean-Marc Pontroué).

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