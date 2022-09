Cecilia Bartoli prende il posto di Jean-Louis Grinda alla guida della prestigiosa istituzione.

Lo scorso 16 settembre, nella splendida Sala Garnier, Cecilia Bartoli ha presentato il programma della sua prima stagione nelle vesti di Direttrice dell’Opéra di Monte-Carlo. La cantante prenderà servizio a gennaio, per una nuova stagione con un programma ricco e avvincente.

La stagione si aprirà con Alcina, seguita da altri spettacoli da non perdere: La Traviata, diretta da Jean-Louis Grinda, Le nozze di Figaro e Il Barbiere di Siviglia, con Cecilia Bartoli stessa e Les Musiciens du Prince!

“È una stagione davvero straordinaria, all’altezza delle aspettative che giustamente avevamo con l’arrivo di Cecilia Bartoli. Penso che tutto il Principato sarà davvero molto contento” ha affermato Jean-Louis Grinda a Monaco Info. “Desideravo, soprattutto, che fosse un’artista a succedermi nella direzione di questo teatro”.

“L’idea è quella di combinare tradizione e innovazione. Innovazione, dal punto di vista del repertorio, significa mettere in scena opere che non sono mai state presentate nella Sala Garnier, ma anche invitare artisti che non hanno mai cantato a Monaco. […] Ci saranno tante sorprese” ha dichiarato invece Cecilia Bartoli, sempre a Monaco Info.

Programma completo: