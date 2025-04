Cecilia Bartoli, directrice de l’Opéra de Monte-Carlo : « C’est un rêve d’être ici »

La mythique Salle Garnier du Casino de Monte-Carlo a accueilli ce mardi 29 avril la présentation officielle de la saison 2025/2026 de l’Opéra de Monte-Carlo.

Cecilia Bartoli, la directrice de l’Opéra de Monte-Carlo, a annoncé une programmation méticuleusement choisie pour les mois à venir.

Avant d’en détailler les grandes lignes, la mezzo-soprano a déclaré : « Quel bonheur de vous retrouver aujourd’hui. Merci. C’est toujours un moment très spécial de vous présenter une nouvelle saison, toujours avec la même passion pour la musique, le théâtre et cette magie particulière de l’opéra. »

© Opéra de Monte-Carlo

Elle a ainsi salué « une aventure » marquée par des univers variés, « toujours portés par des artistes formidables, des choix forts, et surtout par votre présence et votre soutien. Vous avez été nombreux à nous dire que la barre était haute », a-t-elle ajouté lors de son discours inaugural, avant d’annoncer une saison 2025/2026 « riche, audacieuse et pleine de surprises. »

Programme 2025 / 2026

Le Vaisseau fantôme Der fliegende Holländer – Richard Wagner. Le 2 novembre 2025 à 15h au Grimaldi Forum

Der fliegende Holländer – Richard Wagner. Le 2 novembre 2025 à 15h au Grimaldi Forum Aida Giuseppe Verdi. Le 16 novembre 2025 – 15h, le 20 novembre 2025 à 20h, le 22 novembre 2025 à 20h au Grimaldi Forum – Salle des Princes.

Giuseppe Verdi. Le 16 novembre 2025 – 15h, le 20 novembre 2025 à 20h, le 22 novembre 2025 à 20h au Grimaldi Forum – Salle des Princes. Bonsoir Monte-Carlo Hommage à Joséphine Baker. Le 19 novembre 2025 à 19h, le 21 novembre 2025 à 20h au Grimaldi Forum – Salle des Princes.

Hommage à Joséphine Baker. Le 19 novembre 2025 à 19h, le 21 novembre 2025 à 20h au Grimaldi Forum – Salle des Princes. C’est magnifique ! Concert ténor Roberto Alagna. Le 1er décembre 2025 à 20h à l’Opéra de Monte-Carlo – Salle Garnier.

Concert ténor Roberto Alagna. Le 1er décembre 2025 à 20h à l’Opéra de Monte-Carlo – Salle Garnier. Cats Comédie musicale. Du 14 au 31 décembre 2025 à l’Opéra de Monte-Carlo – Salle Garnier.

Comédie musicale. Du 14 au 31 décembre 2025 à l’Opéra de Monte-Carlo – Salle Garnier. La Walkyrie Die Walküre – Voyage Wagnérien Partie II. Le 23 janvier 2026 à 19h (Gala), le 25 janvier 2026 à 15h, le 27 janvier 2026 à 19h, le 29 janvier 2026 à 19h à l’Opéra de Monte-Carlo – Salle Garnier.

Die Walküre – Voyage Wagnérien Partie II. Le 23 janvier 2026 à 19h (Gala), le 25 janvier 2026 à 15h, le 27 janvier 2026 à 19h, le 29 janvier 2026 à 19h à l’Opéra de Monte-Carlo – Salle Garnier. Orfeo ed Euridice Christoph Willibald Gluck – Cecilia Bartoli (Orfeo) et Mélissa Petit (Euridice). Le 28 janvier 2026 à 20h à l’Opéra de Monte-Carlo – Salle Garnier.

Christoph Willibald Gluck – Cecilia Bartoli (Orfeo) et Mélissa Petit (Euridice). Le 28 janvier 2026 à 20h à l’Opéra de Monte-Carlo – Salle Garnier. Così fan tutte par la Wiener Staatsoper. Le 9 février 2026 à 19h au Grimaldi Forum – Salle des Princes.

par la Wiener Staatsoper. Le 9 février 2026 à 19h au Grimaldi Forum – Salle des Princes. Cecilia Bartoli & Plácido Domingo Récital avec David Fray au piano. Le 14 février 2026 à 20h à l’Opéra de Monte-carlo – Salle Garnier.

Récital avec David Fray au piano. Le 14 février 2026 à 20h à l’Opéra de Monte-carlo – Salle Garnier. Pelléas et Mélisande Drame lyrique en 5 actes et 12 tableaux. Les 22 février à 15h, les 24, 26, 28 février à 20 h à l’Opéra de Monte-Carlo – Salle Garnier.

Drame lyrique en 5 actes et 12 tableaux. Les 22 février à 15h, les 24, 26, 28 février à 20 h à l’Opéra de Monte-Carlo – Salle Garnier. Il trovatore Giuseppe Verdi – Dramma en quatre parties. Le 22 mars 2026 à 15h, les 24 26 et 28 mars 2026 à 20h à l’Opéra de Monte-Carlo – Salle Garnier.

Giuseppe Verdi – Dramma en quatre parties. Le 22 mars 2026 à 15h, les 24 26 et 28 mars 2026 à 20h à l’Opéra de Monte-Carlo – Salle Garnier. Elina Caranča Concert lyrique. Le 31 mars 2026 à 20h à l’auditorium Rainier III – salle Yakov Kreizberg.

Les temps forts de la saison

Parmi les grandes prestations attendues cette année, l’Opéra de Monte-Carlo a choisi la comédie musicale Cats à l’occasion des fêtes de fin d’année. Il s’agit de la première comédie musicale qualifiée de blockbuster musical. Elle a rencontré un immense succès à travers le monde sans pratiquement connaître de modification depuis sa première représentation à Londres en 1981. Afin d’inciter le plus grand nombre à la découvrir, l’Opéra de Monte-Carlo propose plusieurs représentations du 14 au 31 décembre 2025.

À l’occasion du 50e anniversaire de la disparition de Joséphine Baker, dans le cadre de la Fête nationale monégasque le 19 novembre, l’Opéra de Monte-Carlo a décidé de lui rendre hommage avec un nouveau spectacle qui reprendra plusieurs de ses chansons inoubliables. Joséphine Baker s’était régulièrement produite sur scène en Principauté, où de nombreux lieux lui rendent aujourd’hui hommage. Ce spectacle sera joué par l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo.

Autre particularité de cette saison, en 2026, l’Opéra de Monte-Carlo célébrera le 10e anniversaire de l’orchestre Les Musiciens du Prince – Monaco, avec plusieurs événements spéciaux. Ce projet, créé au printemps 2016, a reçu le soutien immédiat du Prince Albert II et de la Princesse Caroline. Cecilia Bartoli a réuni les meilleurs musiciens internationaux sur des instruments d’époque pour constituer un orchestre renouant avec la tradition des musiques de cour princière à travers l’Europe des XVIIe et XVIII siècles. Les Musiciens du Prince – Monaco parcourent les grandes salles d’Europe et se produisent régulièrement à Salzbourg. Ils sont en résidence à l’Opéra de Monte-Carlo.

Jean-Louis Grinda : « l’opéra n’est pas juste une passion. C’est mon grand amour »

Entretien avec Cecilia Bartoli

Considérée comme l’une des plus grandes mezzo‑sopranos du monde, Cecilia Bartoli, 58 ans, est née à Rome. Elle a été révélée à la fin des années 1980 grâce à sa voix, son charisme scénique et son approche du répertoire d’opéra. De Salzbourg à New York, en passant par Zurich et Paris, elle a marqué les scènes les plus prestigieuses et travaillé avec des chefs d’orchestre de renom tels que Herbert von Karajan et Daniel Barenboïm.

Elle a aussi fondé son propre orchestre : Les Musiciens du Prince – Monaco, en collaboration avec Jean-Louis Grinda. Directrice artistique du Festival de Pentecôte de Salzbourg depuis 2012, Cecilia Bartoli a pris la tête de l’Opéra de Monte-Carlo en janvier 2023. Il s’agit de la première femme à occuper ce poste.

© Opéra de Monte-Carlo / Fabrice Demessence

De Aida à Il Trovatore, de la puissance de La Walkyrie à la délicatesse de Pelléas et Mélisande, en passant par la magie de Cats ou la beauté tragique d’Orfeo ed Euridice, Cecilia Bartoli invite le public à traverser les siècles avec audace.

De Verdi à Debussy, en passant par Wagner, Gluck ou encore la comédie musicale Cats, la saison mêle styles, époques et émotions. Quelle vision vous a guidé dans l’élaboration de cette programmation 2025/2026 ?

Cecilia : Vous savez, pour moi, une programmation doit être diversifiée. Il faut aller vers le public. Bien sûr, il y a les mélomanes passionnés d’opéra, ceux qui aiment Verdi, Puccini… Mais je pense qu’il est aussi important de s’adresser à un public un peu différent, un public qui aime le défi. Par exemple, c’est ce que nous avons fait l’an dernier avec un opéra de Wagner interprété sur des instruments d’époque. C’était un vrai défi. Nous avons utilisé la technologie sur scène, notamment avec des écrans, et notre metteur en scène, Davide Livermore, a réalisé un travail remarquable. Même la jeune génération a été au rendez-vous !

Je pense que c’est une direction intéressante, il faut utiliser la technologie au service de la musique et de l’histoire. Mais cela demande beaucoup de sensibilité. C’est ce que Davide Livermore possède, justement. Il est lui-même musicien et chanteur et il sait trouver la juste mesure, la poésie et la bonne formule pour raconter une histoire sur scène.

Nous vous retrouverons sur scène cette saison. Vous jouerez Orphée le 28 janvier 2026. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre prestation ?

Orfeo ed Euridice de Gluck est une œuvre absolument passionnante ! J’y interpréterai le rôle d’Orfeo, en travesti. C’est un rôle magnifique, qui demande une grande intensité : il incarne l’amour au-delà de tout, l’amour capable de traverser même le monde des morts pour retrouver Eurydice. Ce qui me touche particulièrement, c’est qu’Orphée se sert de sa voix comme de son instrument, la lyre, pour franchir les enfers jusqu’aux Champs-Élysées, où l’attend Eurydice. Cette idée que la voix peut apaiser les âmes et ramener la paix, cette quiétude, je trouve ça impressionnant. Nous avons déjà présenté cette production à Salzbourg, puis à Paris et à Amsterdam, dans le cadre d’une grande tournée. Je tenais à avoir une date à Monaco avant de clôturer ce tour d’Europe.

Et ce n’est pas tout ! Je retrouverai aussi Plácido Domingo pour un récital exceptionnel le 14 février 2026. Lui en baryton, moi en mezzo-soprano, dans un programme de chansons napolitaines, italiennes et espagnoles. C’est une saison riche, avec des artistes talentueux.

Attirer un jeune public, c’est un de vos défis, vous parliez de la technologie mise en place sur scène, c’est un des moyens pour attirer cette jeune génération. Y a-t-il d’autres choses ?

Nous avons des œuvres comme Il Trovatore et Aïda, qui s’adressent au grand public et aux mélomanes. Mais nous proposons aussi des spectacles pensés pour les familles et les jeunes. Depuis deux ans, nous avons pris le pari de programmer un Music-Hall en décembre, une période où le théâtre était traditionnellement fermé. Ça a commencé avec Le Fantôme de l’Opéra. On avait un peu peur, car c’était une grande première ici, mais ç’a été un immense succès. Cette année, nous renouvelons donc l’expérience avec Cats, un Music-Hall que tout le monde connaît !

Plus tard dans la saison, nous présenterons un opéra français magnifique : Pelléas et Mélisande. Il a été joué à Monaco pour la première fois en 1924 et la dernière fois, il y a 50 ans. On a décidé de le remettre à l’affiche, avec une distribution composée de jeunes artistes prometteurs. Pour moi, l’essentiel reste de soutenir la nouvelle génération.

Un mot pour décrire cette saison ?

Un mot ? C’est difficile ! Que dire en un seul mot ? Regardez autour de vous… C’est un rêve d’être ici. La Salle Garnier, c’est ça, mon mot : un rêve. Impossible de ne pas venir au moins une fois dans ce lieu magique. Il faut vivre cette expérience : assister à un spectacle qui regroupe des artistes exceptionnels dans ce décor magnifique. J’attends cette saison avec impatience !

Informations pratiques :

Informations et abonnements sur le site internet de l’Opéra.

Programmation : du 2 novembre 2025 au 31 mars 2026

Lieu : Opéra de Monte-Carlo, Grimaldi Forum, Auditorium Rainier III

