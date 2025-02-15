В 2025 году Гран-при Монако сменит название!

Теперь в официальном названии Гран-при Монако появилось имя спонсора…

Автомобильный клуб Монако официально объявил о переименовании легендарной гонки: с 2025 года Гран-при Монако Формулы 1 получит новое название. Титульным спонсором соревнования стал люксовый часовой бренд TAG Heuer, который сотрудничает с Автомобильным клубом Монако с 2011 года. Теперь официальное название этапа чемпионата мира «Формулы-1» в Княжестве будет звучать как TAG Heuer Formula 1 Monaco Grand Prix 2025.

Pеклама

«Мы с удовольствием сотрудничаем с таким культовым часовым брендом уже почти 15 лет. Наше восхищение и уважение к TAG Heuer нашли отражение в новом соглашении, которое позволит нам продолжить это замечательное партнерство», — заявил президент Автомобильного клуба Монако Мишель Боери.

Как стать контролёром или сотрудником по рассадке на Гран-при Монако 2025 года?

Это действительно знаковый момент в истории автоспорта: впервые с 1929 года, с момента основания Гран-при Монако, к его названию добавляется бренд. Такое изменение стало возможным благодаря новому соглашению между «Формулой-1» и TAG Heuer, подписанному в начале этого года. Теперь швейцарская марка отвечает за официальные замеры времени чемпионата, заменив на этой позиции Rolex.