Как стать контролёром или агентом по ставкам на Гран-при Монако 2025 года?

Вы увлечены автоспортом и мечтаете принять участие во всемирно известном мероприятии? Автомобильный клуб Монако открыл приём заявок на должность контролёров и агентов по ставкам на 82-м Гран-при Формулы-1, который пройдет с четверга 22 по воскресенье 25 мая. Знакомьтесь с подробностями этого проекта!

Гран-при Монако – легендарное событие, на котором ежегодно встречается элита автоспорта. Для поддержки этого эксклюзивного события Автомобильный клуб Монако ищет серьёзных, мотивированных и увлечённых контролеров и агентов по ставкам. Эти должности дают возможность попасть в сердце одного из самых престижных соревнований в мире.

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Требования к конкурсантам

Кандидаты должны отвечать определенным условиям:

Возраст – от 18 до 60 лет.

Быть в хорошей физической форме, чтобы иметь возможность выполнять задачи в полевых условиях.

Свободное владение французским языком и понимание английского или других иностранных языков будет преимуществом.

Проживать в Княжестве или соседних коммунах.

Кроме того, требуется полная готовность к работе на время проведения мероприятий, включая E-Prix Монако и Гран-при Формулы-1.

Обязательный день презентации

Для подачи заявки необходимо принять участие в обязательном дне презентаций в среду 12 марта или в субботу 15 марта 2025 года с 13:00 до 18:00. Мероприятие пройдет в бунгало на улице Сюффрен-Раймонд, недалеко от полицейского управления. Это – идеальное время, чтобы задать свои вопросы и узнать, чего ожидают от выполнения задания.

Зарегистрируйтесь прямо сейчас!

Открыт приём заявок на Гран-при Монако 2025 года, а также на E-Prix. Воспользуйтесь этой уникальной возможностью принять участие в мероприятии в качестве члена главного управления Автомобильного клуба Монако! Щелкните здесь для регистрации.

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